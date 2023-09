Ο Χόρχε Μαρτίν κέρδισε με άνεση τον Αγώνα Σπριντ στο Μοτέγκι και πλησίασε ακόμα περισσότερο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Ιαπωνίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP εξελίχθηκε ιδανικά για τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati, ο οποίος οδήγησε από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό και έφτασε στη νίκη χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά. Ο Μπραντ Μπίντερ με την αναβαθμισμένη ΚΤΜ πήρε τη 2η θέση και ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati Lenovo ήταν 3ος.

Η βροχή έμεινε μακριά από το Μοτέγκι και ο αγώνας ξεκίνησε σε στεγνή πίστα. Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Χόρχε Μαρτίν πετάχτηκε μπροστά και κράτησε την πρώτη θέση, μπροστά από το τις δύο ΚΤΜ των Μίλερ και Μπίντερ. Ο Μπανάια έμεινε στην 4η θέση ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ πέρασε τον Μπετζέκι για την 5η θέση. Πολύ κακή εκκίνηση έκανε ο Κουαρταραρό, που έπεσε στην 18η θέση.

Με τον Μαρτίν να δείχνει ότι θέλει να φτιάξει διαφορά στην πρώτη θέση, ο Μπίντερ πέρασε τον Μίλερ για να περάσει δεύτερος και να μην του επιτρέψει να απομακρυνθεί. Πιο πίσω, ο Μπετζέκι, προφανώς επηρεασμένος από την πτώση που είχε νωρίτερα στις κατατακτήριες, έχασε άλλη μία θέση από τον Ζαρκό.

Ο Μπανάια ανασυντάχθηκε και άρχισε να κυνηγά τον Μίλερ για την 3η θέση και ταυτόχρονα να ξεφεύγει από τον Μάρκεθ. Το ίδιο έκανε και ο Μπετζέκι, ο οποίος έφτασε πίσω από τον Ζαρκό και άρχισε να διεκδικεί πίσω την 6η θέση. Οι δυο τους έφτασαν πίσω από τον Μάρκεθ και η μάχη έγινε τριπλή.

Στη μάχη της πρώτης θέσης, ό Μπίντερ προσπαθούσε με όλους τους τρόπους να μείνει κοντά στον Μαρτίν, αλλά ο Ισπανός είχε σαφώς ανώτερο ρυθμό και συνεχώς άνοιγε τη διαφορά, η οποία πέρασε το 1 δευτερόλεπτο.

Ο Μπετζέκι έκανε την πρώτη κίνηση και πέρασε τον Ζαρκό, για να προσπαθήσει να περάσει τον Μάρκεθ. Πάνω στη μάχη όμως και οι δύο άνοιξαν τη γραμμή τους σε μια στροφή και είδαν τους Ζαρκό και Αλέιξ Εσπαργκαρό να τους περνούν. Ο Εσπαργκαρό όμως λίγο αργότερα εγκατέλειψε λόγω βλάβης.

Κι ενώ ο Μαρτίν ήταν αναμφισβήτητα πρώτος και ο Μπίντερ δεύτερος, στους τελευταίους γύρους δόθηκε πολύ σκληρή μάχη για την 3η θέση ανάμεσα στον Μπανάια και στον Μίλερ, με τον πρωταθλητή να επικρατεί τελικά, στην προσπάθειά του να ελαχιστοποιήσει την απώλεια βαθμών.

Στο τέλος των 12 γύρων ο Μαρτίν πήρε άνετα τη νίκη, μπροστά από τους Μπίντερ και Μπανάια. Ο Μίλερ ακολούθησε στην 4η θέση και ο Ζαρκό ήταν 5ος. Ο Μπετζέκι στον προτελευταίο γύρο «μονομάχησε» με τον Μάρκεθ για την 6η θέση, και την κατάκτησε, με τους Ντι Τζιαναντόνιο και Βινιάλες να κλείνουν τη βαθμολογούμενη 9άδα. Το αποτέλεσμα του Σπριντ έφερε ακόμα πιο κοντά στη βαθμολογία τους Μπανάια και Μαρτίν, με μόλις 8 βαθμούς να τους χωρίζουν πλέον.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα Σπριντ