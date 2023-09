Ο Χόρχε Μαρτίν διέλυσε το ρεκόρ γύρου στο Μοτέγκι για να πάρει με άνεση την pole position.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ιαπωνίας, του 14ου φετινού αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, ανήκουν ολοκληρωτικά στον Χόρχε Μαρτίν. Ο Ισπανός αναβάτης της Pramac Ducati έκανε έναν εξαιρετικά γρήγορο γύρο, ο οποίος έθεσε το νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας στο Μοτέγκι, και θα εκκινήσει τους αγώνες του Σαββάτου και της Κυριακής από την pole position. Δίπλα του στην πρώτη σειρά θα έχει τον Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati Lenovo και τον Τζακ Μίλερ της ΚΤΜ.

It's POLE for @88jorgemartin ! 🔥 His 2nd of the season! 👏 #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/x2AevPA1Aj

Οι κατατακτήριες ξεκίνησαν στο στεγνό Μοτέγκι, με τα σύννεφα ωστόσο πάνω από την πίστα να απειλούν με βροχή. Στο πρώτο σκέλος των κατατακτήριων ξεχώριζε η συμμετοχή των Μαρκ Μάρκεθ και Φάμπιο Κουαρταραρό καθώς όλες οι εργοστασιακές Honda και Yamaha έτρεχαν στο Q1.

Στον πρώτο γρήγορο γύρο των αναβατών, ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, με τον Φάμπιο Κουαρταραρό να ακολουθεί στη 2η θέση. Οι δύο πρωταθλητές έδειξαν από το ξεκίνημα ότι είναι τα φαβορί για την πρόκριση στο Q2.

Στη δεύτερη γρήγορη προσπάθεια των αναβατών όμως μπήκαν κι άλλα ονόματα στη διεκδίκηση των δύο θέσεων. Ο Ραούλ Φερνάντεζ με την RNF Aprilia ήταν πολύ γρήγορος και ανέβηκε στη 2η θέση, πίσω από τον Μαρκ Μάρκεθ, και έριξε τον Κουαρταραρό από την κορυφαία δυάδα. Έτσι, οι δύο Ισπανοί ήταν εκείνοι που προχώρησαν στο Q2, με τον Μαρκέθ να φέρνει τα πρώτα χαμόγελα μέσα στην έδρα της Honda.

Το δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων ξεκίνησε με μια πτώση. Ο Μαρκ Μπετζέκι, στο γύρο εξόδου από τα pit και λίγο προτού ξεκινήσει τη χρονομετρημένη προσπάθειά του, πίεσε λίγο παραπάνω το μπροστινό και βρέθηκε με μεγάλη ταχύτητα στην αμμοπαγίδα, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

BIG DRAMA FOR BEZ! 😱



He's lost it on his out lap! He's already making his way back to the pits! 💨#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/mV49j2Bkj1