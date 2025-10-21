Η Lamborghini Temerario κυριολεκτικά ξηλώνει την άσφαλτο (vid)

Η νέα ναυαρχίδα από τη Sant’Agata εντυπωσιάζει με την εμφάνιση και τον ήχο της, αλλά έχει μια μικρή «παρενέργεια» που δεν θα αρέσει σε όσους την ακολουθούν στο δρόμο.

Η νέα Lamborghini Temerario δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να τραβήξει την προσοχή. Είναι χαμηλή, άγρια και με ήχο που θυμίζει πύραυλο. Μόνο που, όπως φαίνεται, η τελευταία δημιουργία του εργοστασίου από τη Sant’Agata κάνει κάτι παραπάνω από εντυπωσιασμούς: εκτοξεύει κυριολεκτικά πέτρες προς όποιον βρεθεί πίσω της.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του The Smoking Tire, Ματ Φάρα, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια γυρισμάτων με μια ευρωπαϊκών προδιαγραφών Temerario, έσπασε τρία (!) παρμπρίζ στο αυτοκίνητο που το ακολουθούσε – και μάλιστα ένας οδηγός δέχτηκε μια πέτρα κατευθείαν στο πρόσωπο. «Δεν έχω οδηγήσει ποτέ άλλο αυτοκίνητο που να πετάει χαλίκια έτσι. Δεν μπορείς να πλησιάσεις σε λιγότερο από 15 μέτρα», είπε χαρακτηριστικά.

Είναι πολλή η δύναμη

Η αιτία είναι ο συνδυασμός σχεδίασης και τεχνολογίας. Η Temerario, διάδοχος της Huracán, είναι η πρώτη υβριδική V8 Lamborghini, με τρία ηλεκτρικά μοτέρ (δύο εμπρός και ένα ανάμεσα σε στροφαλοφόρο και κιβώτιο). Το τρίτο μοτέρ, μάλιστα, προσφέρει 300 Nm άμεσης ηλεκτρικής ροπής, «γεμίζοντας» το turbo lag και εκτινάσσοντας τη δύναμη από στάση.

Σε απλά ελληνικά; Η άμεση ροπή των ηλεκτροκινητήρων σε συνδυασμό με τα τεράστια πίσω ελαστικά και την απογυμνωμένη ουρά –που αφήνει δύο τρίτα των τροχών εκτεθειμένα– μετατρέπουν κάθε χαλίκι σε βλήμα. Η Lamborghini επέλεξε αυτή τη σχεδίαση για να μειώσει το βάρος και να αυξήσει την αεροδυναμική απόδοση, αλλά πρακτικά δημιούργησε έναν… καταπέλτη με πινακίδες κυκλοφορίας.

Οι νόμοι της φύσης

Η φυσική κάνει τα υπόλοιπα: τα πολύ μαλακά ελαστικά της Pirelli μαζεύουν μικρές πέτρες, και όταν ο οδηγός πατήσει απότομα το γκάζι, η τεράστια ροπή και οι στροφές των τροχών τις εκτοξεύουν προς τα πίσω με ορμή ικανή να προκαλέσει ρωγμές σε τζάμια. Ο Φάρα αστειεύτηκε πως «θα υπάρξει ομαδική αγωγή αν συνεχιστεί έτσι» και ότι «η Lamborghini ουσιαστικά πουλά ένα αυτοκίνητο χωρίς πίσω προφυλακτήρα».

Οι χρήστες του Reddit είχαν προβλέψει αυτό το φαινόμενο από τις πρώτες φωτογραφίες, αλλά λίγοι περίμεναν ότι θα ήταν τόσο έντονο. Και για να γίνει η εικόνα ακόμη πιο σουρεαλιστική, η Lamborghini λάνσαρε και «Drift Mode», για όσους θέλουν να εκτοξεύουν πέτρες με... στιλ.

Η Temerario, με τιμή πάνω από 350.000 ευρώ, είναι βέβαια ένα τεχνολογικό θαύμα - αλλά και μια υπενθύμιση ότι τα όρια μεταξύ μηχανικής ακρίβειας και τρέλας είναι μερικές φορές θολά. Αν θες να το απολαύσεις, κάν’ το από το τιμόνι. Γιατί όπως είπε ο ίδιος ο Φάρα: «Δεν θέλεις να είσαι πίσω της, θέλεις να είσαι μέσα της. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα».