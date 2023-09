Ο Ιάπωνας αναβάτης θα παραμείνει για ακόμα μία σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών και θα συνεχίσει να οδηγεί μοτοσικλέτα της Honda.

Ακόμη μία θέση στο grid του MotoGP καλύφθηκε. Η LCR Honda επισημοποίησε πως ο Τακάκι Νακαγκάμι ανανέωσε με την ομάδα και για την αγωνιστική σεζόν του 2024. Μία ημέρα μετά την επισημοποίηση της μετεγγραφής του Φράνκο Μορμπιντέλι στηv Pramac Racing, ακόμη ένα κομμάτι του παζλ συμπληρώθηκε.

Οι φήμες των τελευταίων εβδομάδων, ήθελαν τον Ιάπωνα να μην έχει εξασφαλισμένη θέση για το 2024. Ωστόσο η Idemitsu θα συνεχίσει να τον στηρίξει και εξασφάλισε τη μία πλευρά του γκαράζ της ομάδας του Λούτσιο Τσεκινέλο για τον Νακαγκάμι.

Ο 31χρονος δήλωσε για την παραμονή του στο MotoGP και το 2024: «Νιώθω πως η LCR είναι μέλος της οικογένειάς μου και φυσικά είμαι ενθουσιασμένος που θα παραμείνω στην ομάδα και την επόμενη χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω τη Honda για την ευκαιρία. Ήρθε η ώρα να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά για το μέλλον».

Ο Νακαγκάμι είναι ο πιο παραγωγικός αναβάτης της Honda στο MotoGP στη φετινή σεζόν. Μετά από δώδεκα αγώνες, έχει μαζέψει συνολικά 35 βαθμούς.

Δίπλα του στην LCR θα βρίσκεται το 2024 ο Ζοάν Ζαρκό. Ο Γάλλος αρνήθηκε συμβόλαιο ενός έτους με την Pramac και προτίμησε το εργοστασιακό συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τη Honda. Σε περίπτωση που ο Μαρκ Μάρκεθ αποχωρήσει από το HRC, τότε ο Γάλλος θα πάρει τη θέση του.

Επόμενος αγώνας του MotoGP είναι το Grand Prix Ινδίας το τριήμερο 22-24 Σεπτεμβρίου

