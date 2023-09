Ο Ιταλός αναβάτης θα παραμείνει στο πρωτάθλημα του MotoGP το 2024 και θα αγωνίζεται με τη δορυφορική ομάδα της Ducati.

Άλλο ένα κομμάτι του παζλ της μετεγγραφικής περίοδου του MotoGP για το 2024 συμπληρώθηκε. Λίγες ημέρες πριν από το πρώτο Grand Prix Ινδίας, η Pramac Racing ανακοίνωσε πως ο Φράνκο Μορμπιντέλι θα πλαισιώσει τον Χόρχε Μαρτίν την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Ο Ιταλός έχασε τη θέση του στη Yamaha από τον Άλεξ Ρινς και τις τελευταίες εβδομάδες ήταν σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του. Το κενό που άφησε ο Ζοάν Ζαρκό στην Pramac ήταν η τέλεια ευκαιρία ώστε ο 28χρονος να αλλάξει παραστάσεις στο MotoGP.

Από το 2024 λοιπόν, ο Μορμπιντέλι θα αγωνίζεται στην Pramac Racing και θα οδηγεί εργοστασιακή μοτοσικλέτα της Ducati, δίπλα στον Χόρχε Μαρτίν. Ο διευθυντής της ομάδας, Πάολο Καμπινότι, μίλησε για τον νέο του οδηγό.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ο Φράνκο θα έρθει στην οικογένειά μας το 2024. Έχω καλή σχέση μαζί του και έχει αποδείξει πως είναι παγκόσμιος πρωταθλητής», ανέφερε.

Ο Μορμπιντέλι είχε τερματίσει δεύτερος στη βαθμολογία αναβατών του MotoGP το 2020, πίσω από τον Τζοάν Μιρ. Τα τελευταία δύο χρόνια η παραπαίουσα Yamaha και ο τραυματισμός του στο γόνατο δεν του έδωσαν τη δυνατότητα για διακρίσεις.

Με την ανακοίνωση της Pramac Racing, μόνο η Gresini Racing δεν έχει ανακοινώσει τη σύνθεση των αναβατών της για το 2024.

