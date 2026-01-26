Η βρετανική ομάδα έδειξε τις πρώτες φωτογραφίες του νέου της μονοθεσίου, το οποίο θα κάνει ντεμπούτο στις δοκιμές της Βαρκελώνης.

Η McLaren Racing αποκάλυψε τα πρώτα επίσημα renders του νέου της μονοθεσίου για τη σεζόν 2026, παρουσιάζοντας την MCL40. To μονοθέσιο των πρωταθλητών της Formula 1 είναι στην εμφάνιση με την οποία θα πάρει μέρος στο ιδιωτικό τεστ της Βαρκελώνης.

Πρόκειται για το αυτοκίνητο με το οποίο η ομάδα του Ουόκινγκ καλείται να υπερασπιστεί τους δύο παγκόσμιους τίτλους που κατέκτησε το 2025, τόσο στους κατασκευαστές όσο και στους οδηγούς.

Testing livery = unlocked 🖤🔓 pic.twitter.com/PpTcWjneBO — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) January 26, 2026

Η πρώτη παρουσίαση της McLaren ενόψει των νέων κανονισμών

Η MCL40 αποκαλύφθηκε με μαύρο-ασημί livery, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στο τεστ στο Circuit de Catalunya, πριν η ομάδα παρουσιάσει την πλήρη αγωνιστική εμφάνιση ενόψει των δοκιμών στο Μπαχρέιν. Στα renders διακρίνεται ένα εμφανώς χαμηλωμένο ρύγχος, έντονα κεκλιμένα sidepods και επιστροφή στη διάταξη push-rod για την εμπρός ανάρτηση, επιλογές που υπογραμμίζουν τη ριζική αναθεώρηση του σχεδιασμού.

Επειδή πρόκειται για ψηφιακές φωτογραφίες, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι στην πίστα η τελική μορφή του μονοθεσίου της βρετανικής ομάδας. Το μονοθέσιο κοσμεί ο αριθμός 1, τον οποίο θα χρησιμοποιήσει ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λάντο Νόρις.

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, στάθηκε στο εύρος των αλλαγών που συνοδεύουν τη μετάβαση στη νέα γενιά κανονισμών: «Δεν θυμάμαι άλλη περίοδο στη Formula 1 με τόσο ταυτόχρονες και εκτεταμένες αλλαγές σε σασί, μονάδα ισχύος και ελαστικά. Ο όγκος της επανασχεδίασης που έγινε στη McLaren τους τελευταίους 20 μήνες είναι ο μεγαλύτερος που έχω ζήσει σε νέο project».

Ο Ιταλός ξεκαθάρισε πως, παρά την ιδιότητα της πρωταθλήτριας ομάδας, η McLaren δεν θεωρεί ότι ξεκινά με πλεονέκτημα: «Είμαστε πρωταθλητές, αλλά δεν μεταφέρουμε τον τίτλο στο 2026. Όλοι ξεκινούν από την ίδια αφετηρία. Η κατάταξη μπορεί να ανατραπεί πλήρως».

Στρατηγική επιλογή η καθυστερημένη έξοδος στην πίστα

Η McLaren επιβεβαίωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην πρώτη ημέρα του τεστ της Βαρκελώνης, παρότι κάθε ομάδα έχει δικαίωμα παρουσίας μόνο σε τρεις από τις πέντε ημέρες. Σύμφωνα με τον Στέλα, η απόφαση συνδέεται με την επιλογή ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου σχεδιασμού και την ανάγκη να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμη ημέρα εξέλιξης πριν τις πρώτες πραγματικές δοκιμές.

«Θέλαμε να φτάσουμε όσο πιο κοντά γίνεται στο όριο του χρόνου, ώστε να παρουσιάσουμε το πιο ώριμο δυνατό πακέτο. Μέχρι στιγμής, το πρόγραμμα εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί και αυτό οφείλεται στη δουλειά ολόκληρης της ομάδας», ανέφερε ο Στέλα.



