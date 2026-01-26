H αυστριακή ομάδα δημοσίευσε τις πρώτες πραγματικές εικόνες του μονοθεσίου που θα φορά τον πρώτο δικό της κινητήρα στην ιστορία στη Formula 1.

Η Red Bull Racing έδειξε για πρώτη φορά το πραγματικό της μονοθέσιο για τη σεζόν της Formula 1 του 2026. Οι πρώτες εικόνες της RB22 έγινε λίγες ώρες πριν από την έναρξη του πρώτου χειμερινού τεστ της σεζόν στην πίστα της Βαρκελώνης.

Πρόκειται για το μονοθέσιο γεννημένο με βάση τη νέα γενιά κανονισμών της Formula 1 και θα φέρει τον πρώτο κινητήρα του Red Bull Powertrains-Ford.

Από το Ντιτρόιτ στην πίστα: η RB22 σε πλήρη μορφή

Η Red Bull Racing είχε αποκαλύψει νωρίτερα μέσα στον Ιανουάριο μόνο το χρωματισμό της RB22 σε εκδήλωση στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ, στην έδρα της νέας συνεργασίας με τη Ford. Ωστόσο, μέχρι σήμερα το πραγματικό μονοθέσιο παρέμενε εκτός δημοσιότητας.

Με την έναρξη του τεστ στη Βαρκελώνη, η ομάδα του Μίλτον Κινς έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες επίσημες εικόνες της RB22, λίγο πριν ανοίξει το pitlane. Με τον τρόπο αυτό αποκάλυψε την πλήρη αρχιτεκτονική του νέου της δημιουργήματος, με το οποίο στοχεύει στην κορυφή.

Φερστάπεν και Χατζάρ στο τιμόνι

Την RB22 θα οδηγήσει ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος παραμένει ο βασικός πυλώνας της Red Bull Racing στη νέα εποχή. Στο δεύτερο cockpit θα βρίσκεται ο Ίσακ Χατζάρ, που προάγεται στην πρώτη ομάδα έπειτα από την εξαιρετική του rookie σεζόν με τη Racing Bulls.

Η Red Bull επιβεβαίωσε ότι η RB22 θα βγει στην πίστα ήδη από την πρώτη ημέρα του τεστ, εντάσσοντας το μονοθέσιο άμεσα στο πρόγραμμα αξιοπιστίας και συλλογής δεδομένων.

Νέα μονάδα ισχύος Red Bull Ford και κανονισμοί 2026

Η RB22 κινείται από τη νέα μονάδα ισχύος Red Bull Ford DM01, η ονομασία της οποίας αποτελεί φόρο τιμής στον εκλιπόντα συνιδρυτή της Red Bull, Ντίτριχ Μάτεσιτς. Το μονοθέσιο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους κανονισμούς του 2026, οι οποίοι εισάγουν ενεργή αεροδυναμική και σχεδόν ισομερή κατανομή ισχύος μεταξύ θερμικού κινητήρα και ηλεκτρικής ενέργειας (50:50).

Η συγκεκριμένη τεχνική μετάβαση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Formula 1, με τις ομάδες να καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τόσο τη φιλοσοφία του σασί όσο και τη διαχείριση ενέργειας κατά τη διάρκεια του γύρου.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion