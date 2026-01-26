To πρωτάθλημα της IMSA ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την Porsche Penske Motorsport, καθώς κυριάρχησε στον αγώνα της Φλόριντα.

Οι 24 Ώρες Ντεϊτόνα για το 2026 ολοκληρώθηκαν με ακόμη μία θριαμβευτική εμφάνιση της Porsche Penske Motorsport, η οποία πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική της νίκη στον εμβληματικό αγώνα αντοχής της IMSA. Ο Φελίπε Νασρ, στο τιμόνι της Porsche 963 με τον αριθμό 7, άντεξε την έντονη πίεση μέχρι τον τερματισμό και οδήγησε την εργοστασιακή Porsche σε ακόμη μία επιτυχία στη Daytona International Speedway.

Ο Βραζιλιάνος, έχοντας στο πλευρό του τους Ζουλιέν Αντλάουερ και Λόριν Χάινριχ, πέρασε τη γραμμή του τερματισμού μόλις 1,569 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Τζακ Έιτκεν, ο οποίος οδήγησε τη Cadillac Whelen #31 σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς τερματισμούς των τελευταίων ετών.

Congratulations to the No. 7 Porsche Penske Motorsport Team on winning the 2026 Rolex 24 at DAYTONA in the GTP Class!!@Team_Penske | @Rolex24Hours pic.twitter.com/HgVWvOBOFV — IMSA (@IMSA) January 25, 2026

Μάχη μέχρι τέλους στην κορυφή της GTP

Οι τελευταίες έξι ώρες του αγώνα χαρακτηρίστηκαν από εναλλαγές στην κορυφή και στρατηγικά pit-stops. Η Porsche #6 με οδηγούς τους Ματ Κάμπελ και Κέβιν Έστρε πέρασε προσωρινά στην πρώτη θέση, ωστόσο οι διαφορετικές στρατηγικές καυσίμου και οι επεμβάσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας αναδιάταξαν την κατάταξη.

BATTLE FOR THE GTD LEAD! 15 MINUTES TO GO.



2026 ROLEX 24 AT DAYTONA

🏁: Sunday, January 25 | 1:40PM ET

📺: NBC | Peacock

🌍: IMSA YouTube Live | IMSA .tv

📻: IMSA Radio pic.twitter.com/vWgMJ1nVOM — IMSA (@IMSA) January 25, 2026

Καθοριστικό σημείο αποτέλεσε το τελευταίο pit-stop, περίπου 45 λεπτά πριν από το φινάλε, όταν ο Νασρ βγήκε από τα pits σχεδόν δίπλα στον Έιτκεν. Η μεταξύ τους μάχη συνεχίστηκε μέσα στην κίνηση, με τον οδηγό της Porsche να διατηρεί την ψυχραιμία του και να απορρίπτει κάθε προσπάθεια προσπέρασης, ακόμη και στα τελευταία λεπτά.

Την τρίτη θέση κατέλαβε η BMW M Hybrid V8 της BMW M Team WRT, με τον Ντρις Βανθούρ στο τιμόνι, ολοκληρώνοντας ένα βάθρο με τρεις διαφορετικούς κατασκευαστές.

Τα απρόοπτα δεν έλλειψαν από τον αγώνα. Η εγκατάλειψη της Cadillac Wayne Taylor Racing, έπειτα από μηχανικό πρόβλημα και φωτιά στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, έβγαλε εκτός μάχης έναν από τους βασικούς διεκδικητές της νίκης. Παράλληλα, αλλεπάλληλες κίτρινες σημαίες επηρέασαν τον ρυθμό και έφεραν ξανά κοντά τα αυτοκίνητα της κορυφής, διατηρώντας το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Νίκες και έντονες μάχες στις υπόλοιπες κατηγορίες

Στην κατηγορία LMP2, η CrowdStrike Racing by APR κατέκτησε τη νίκη μετά από έναν αγώνα με συνεχείς εναλλαγές στην πρωτοπορία, ενώ στο GTD Pro η εξέλιξη κρίθηκε από προβλήματα αξιοπιστίας των Corvette, που άνοιξαν τον δρόμο για μάχηα ανάμεσα στις BMW και Porsche. Εν τέλει νικήτρια ήταν η Paul Miller Racing με τη #1 BMW M4 GT3.

Congratulations to the No. 04 Crowdstrike Racing by APR Team on winning the 2026 Rolex 24 at DAYTONA in the LMP2 Class!!@CrowdStrikeRcng | @Rolex24Hours pic.twitter.com/3uNT75prrR — IMSA (@IMSA) January 25, 2026

Στην κατηγορία GTD, ο αγώνας μετατράπηκε σε σκληρή μονομαχία μέχρι τον τελευταίο γύρο. Η Mercedes AMG GT3 της Winward Racing να επικρατεί έπειτα από αλλεπάλληλες επαφές και στρατηγικές αποφάσεις στα τελικά pit-stops και προσπέρασμα για τη νίκη στα τελευταία 3 λεπτά.

Congratulations to the No. 1 Paul Miller Racing Team on winning the 2026 Rolex 24 at DAYTONA in the GTD PRO Class!!@paulmilleracing | @Rolex24Hours pic.twitter.com/i09ehZk8JV January 25, 2026