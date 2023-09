Ο Ισπανός, δις παγκόσμιος πρωταθλητής, πέτυχε κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ άλλος οδηγός στην ιστορία της Formula 1.

Ιστορικής σημασίας ήταν το Grand Prix Σιγκαπούρης για τον Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή του και είχε το χειρότερο αγώνα του στη φετινή σεζόν και ίσως στην επιστροφή του στη Formula 1. Στα τελικά αποτελέσματα τερμάτισε στη 15η θέση, μπροστά μόνο από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, ο οποίος είχε σύγκρουση με τις μπαριέρες στον τελευταίο γύρο.

Στον 26ο γύρο του αγώνα στο σιρκουί της Μαρίνα Μπέι ο Αλόνσο συμπλήρωσε 100.000 αγωνιστικά χιλιόμετρα στην καριέρα του στη Formula 1 και έγινε ο πρώτος οδηγός που το καταφέρνει στην ιστορία του σπορ. Αυτό το νούμερο ισοδυναμεί με 2,5 περιστροφές της γης.

Το νούμερο αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο αν αναλογιστούμε πως στην καριέρα του έχει κάνει επίσης αμέτρητα χιλιόμετρα σε χειμερινές δοκιμές και τεστ εντός της σεζόν.

Fernando has just become the first driver in F1 history to complete 100,000 km under race conditions.



A legend of our sport. #SingaporeGP pic.twitter.com/05ZxiHdHJG