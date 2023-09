Ο Κάρλος Σάινθ πήρε την πρώτη φετινή νίκη της Ferrari, έπειτα από συναρπαστική μάχη μπροστά από Νόρις και Χάμιλτον, στην 5η θέση ο Φερστάπεν.

Το Grand Prix Σιγκαπούρης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 ήταν ένας αγώνας με δύο πρόσωπα. Το «διαδικαστικό» πρώτο μέρος διαδέχτηκε ένα ιδιαίτερα συναρπαστικό και δραματικό τελευταίο κομμάτι, στο οποίο ο Κάρλος Σάινθ πήρε μια μεγαλειώδη νίκη για τη Scuderia Ferrari. Ο Ισπανός έκανε τόσο γρήγορος όσο και έξυπνος στη διαχείριση του αγώνα και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Ο Λάντο Νόρις με τη McLaren ήταν δεύτερος, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση της καριέρας του και ο Λούις Χάμιλτον της Mercedes, που προσπάθησε να κάνει την «κίνηση ματ» στο τέλος, πήρε την 3η θέση. Το σερί νικών της Red Bull και του Μαξ Φερστάπεν έσπασε στη Σιγκαπούρη, με τον Ολλανδό να τερματίζει στην 5η θέση.

Εκκίνηση

Μόνο 19 από τα 20 μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση του σιρκουί της Μαρίνα Μπέι καθώς η ζημιές στο μονοθέσιο του Λανς Στρολ από την έξοδό του στις κατατακτήριες ήταν πολύ μεγάλες και ο Καναδός δεν μπόρεσε να πάρει μέρος στον αγώνα της Σιγκαπούρης.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, οι δύο Ferrari έκαναν πολύ καλή εκκίνηση και στην πρώτη στροφή είχαν τις δύο πρώτες θέσεις, με τον Σάινθ μπροστά και τον Λεκλέρ να τον ακολουθεί από κοντά. Σημαντική λεπτομέρεια σε αυτήν τη μάχη ήταν ότι ο Σάινθ ξεκίνησε με τη μεσαία γόμα των ελαστικών της Pirelli ενώ ο Λεκλέρ είχε τη μαλακή.

Πιο πίσω, ο Ράσελ στριμώχτηκε με τον Χάμιλτον στο πρώτο σικέιν, κάτι που ανάγκασε τον Χάμιλτον να το «κόψει». Αυτό έφερε τον επτάκις πρωταθλητή προσωρινά στην 3η θέση, αλλά αργότερα άφησε τον Ράσελ να ξαναπεράσει, σε αυτό το 3-4 της Mercedes. Ο Λάντο Νόρις με τη McLaren πίεζε ασφυκτικά τον Χάμιλτον και λίγο αργότερα ανέβηκε στην 4η θέση, όταν ο Βρετανός πήρε εντολή από την ομάδα του να δώσει πίσω τη θέση στον συμπατριώτη του.

Στους πρώτους γύρους οι διαφορές ήταν μικρές και πίσω από τον Χάμιλτον οι Αλόνσο, Οκόν, Μάγκνουσεν Φερστάπεν και Χούλκενμπεργκ είχαν DRS. Ειδικότερα ο Φερστάπεν, ο οποίος είχε ξεκινήσει με τα σκληρά ελαστικά, προσπαθούσε να περάσει τον Μάγκνουσεν, κάτι που κατάφερε λίγους γύρους αργότερα.

Στις Ferrari το πάνω χέρι

Οι Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ απολάμβαναν τις δύο πρώτες θέσεις στον αγώνα, με τον Μονεγάσκο όμως να μην επιτίθεται στον ομόσταβλό του παρότι είχε μαλακότερα ελαστικά. Αντιθέτως, ο Λεκλέρ έπαιρνε διαρκώς μηνύματά στον ασύρματο να μεγαλώσει την απόστασή του από τον Σάινθ. Ωστόσο, δεν απομακρύνονταν από τους Ράσελ, Νόρις και Χάμιλτον που τους ακολουθούσαν.

Εκείνος που δεν έδειχνε να έχει το ρυθμό των πρωτοπόρων ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο στην 6η θέση, ο οποίος έβλεπε τον Χάμιλτον μπροστά του να απομακρύνεται όλο και περισσότερο και ταυτόχρονα ένιωθε την καυτή ανάσα του Οκόν πίσω του. Στους γύρους πριν από το pit stop, πάντως, όλοι έδειχναν ότι κάνουν αγώνα αναμονής.

Η ώρα του Αυτοκινήτου Ασφαλείας

Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έχει κάνει την εμφάνισή του σε όλα τα GP Σιγκαπούρης που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και ο φετινός αγώνας δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Όταν ο Σάρτζεντ είχε έξοδο και έσπασε την εμπρός πτέρυγα στο μονοθέσιο της Williams, η πίστα γέμισε με θραύσματα και το SC έκανε την εμφάνισή του για να μπορέσουν οι άνθρωποι της πίστας να την καθαρίσουν.

Όλοι οι πρωτοπόροι, εκτός από τον Φερστάπεν, μπήκαν για αλλαγή ελαστικών. Μεγάλος κερδισμένος ήταν ο Σάινθ, που επέστρεψε στην πρώτη θέση, μπροστά από τον Φερστάπεν, και μεγάλος χαμένος ήταν ο Λεκλέρ, που έπεσε στην 6η θέση, πίσω από τους Ράσελ, Πέρεζ και Νόρις. Ο Πέρεζ είχε επίσης ξεκινήσει με τα σκληρά ελαστικά και δεν μπήκε για pit stop.

Τα βάσανα της Red Bull

Οι Red Bull με τα χρησιμοποιημένα ελαστικά δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό των υπολοίπων και στον ίδιο γύρο ο Ράσελ πέρασε τον Φερστάπεν και ο Νόρις πέρασε τον Πέρεζ. Λίγο αργότερα τον Μεξικανό πέρασαν και οι Χάμιλτον και Λέκλέρ. Ο Χάμιλτον στην επανεκκίνηση είχε προσπεράσει τον Λεκλέρ.

Ο Φερστάπεν λίγο αργότερα αναγάστηκε να υποκύψει στην ανώτερη ταχύτητα και του Λαντο Νόρις και έπεσε στην 4η θέση. Πρωτόγνωρες καταστάσεις για τους «ταύρους» φέτος, ενώ και ο Πέρεζ βρισκόταν υπό ασφυκτική πίεση από τον Αλόνσο. Ο Φερατάπεν έχασε και την 4η θέση από τον Χάμιλτον, με τον Λεκλέρ πίσω του να πλησιάζει γοργά και να περνάει λίγο αργότερα.

Μάχη κορυφής

Ο Κάρλος Σάινθ, χωρίς να έχει τον Λεκλέρ πλέον πίσω του για άμυνα, δεχόταν μεγάλη πίεση από τον Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός της Mercedes έμενε κολλημένος στο διαχύτη της Ferrari του Ισπανού και τον απειλούσε ανοιχτά με προσπέραση.

Ο Σάινθ κινούταν με ρυθμό αρκετά πιο αργό, προφανώς ακολουθώντας μια πιο συντηρητική στρατηγική. Ο Ισπανός είχε αρκετή ταχύτητα για να μην κινδυνεύει με προσπέραση και ταυτόχρονα να «φυλάει» τα ελαστικά του, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο να πάει μέχρι το τέλος χωρίς pit stop. Έτσι, ο αγώνας μπήκε σε άλλη μία φάση αναμονής, με την πρώτη 4άδα (Σάινθ, Ράσελ, Νόρις, Χάμιλτον) να διατηρεί σταθερές αποστάσεις και τον Λεκλέρ να ακολουθεί.

Έτσι, οι μεγάλες μάχες γίνονταν πιο πίσω, με τον Αλόνσο να προσπαθεί σχεδόν απεγνωσμένα να περάσει τον Πέρεζ για την 7η θέση και τους Μάγκνουσεν και Γκασλί να παλεύουν σκληρά για τη 10η θέση. Η πρώτη μάχη συνέχισε να μαίνεται για πολλούς γύρους και σε αυτήν μπήκε δυνατά και ο Οκόν. Σε κάποια προσπάθεια του Αλόνσο να περάσει, ο Πέρεζ αμύνθηκε σθεναρά και ο Οκόν βρήκε την ευκαιρία να περάσει τον Ισπανό και να τον ρίξει στην 9η θέση. Ο Αλόνσο επίσης «κουβαλούσε» και μια ποινή 5 δευτερολέπτων, επειδή κατά την είσοδό του στα pit νωρίτερα έκανε λάθος και πάτησε τη διαχωριστική γραμμή.

Τα βάσανα της Red Bull vol. 2

Όταν τα ελαστικά στα μονοθέσια του Πέρεζ και του Φερστάπεν έδειχναν ξεκάθαρα ότι είχαν τελειώσει, απέμεναν λίγο πάνω από 20 γύροι για το τέλος του αγώνα. Οι δύο οδηγοί της Red Bull μπήκαν με αυτήν τη σειρά στα pit για να βγάλουν τη σκληρή γόμα και να βάλουν ένα φρέσκο σετ της μαλακής και να προσπαθήσουν να διασώσουν ό,τι μπορούν από αυτόν τον αγώνα. Μετά το pit stop, ο Φερστάπεν είχε πέσει στη 15η θέση και ο Πέρεζ στη 17η.

Η σημαντική εξέλιξη που ήρθε λίγο αργότερα ήταν η εμφάνιση του εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας, όταν ο Εστμπάν Οκόν αναγκάστηκε να παρκάρει την Alpine στην άκρη της πίστας λόγω βλάβης. Καταστροφή για τον Γάλλο, που έκανε καλό αγώνα και βρισκόταν στην 6η θέση, και μάλιστα στην ημέρα των γενεθλίων του.

Σε εκείνο το σημείο η Mercedes αποφάσισε να κάνει την κίνησή της και κάλεσε ταυτόχρονα τους Ράσελ και Χάμιλτον για να τους βάλει φρέσκα μεσαία ελαστικά. Αυτό άφησε στην πρώτη θέση τον Σάινθ, μπροστά από τους Νόρις και Λεκλέρ, με τους Ράσελ και Χάμιλτον στις θέσεις 4 και 5. Καταστροφικό ήταν το pit stop για τον Αλόνσο, καθώς ο γρύλλος δεν μπήκε καλά κάτω από το πίσω μέρος του μονοθέσιου και έχασε πολύ χρόνο.

Και τώρα τρέχουμε

Με το που βγήκε η πράσινη σημαία και ο αγώνας ξαναξεκίνησε, οι Ράσελ και Χάμιλτον άρχισαν να κινούνται με ρυθμό 1,5 δευτερόλεπτο ταχύτερο και να «εξαφανίζουν» τις διαφορές. Ταυτόχρονα, ο Φερστάπεν έκανε λίγη πρόοδο και μπήκε στη βαθμολογούμενη 10άδα, προσπερνώντας τον Ζου. Λίγο αργότερα πέρασε τον Χούλκενμπεργκ για να ανέβει 9ος και τον Λόσον για να πάρει την 8η θέση.

Το πρώτο «εμπόδιο» που συνάντησε ο Ράσελ ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο Βρετανός κατάφερε να περάσει γρήγορα τον Μονεγάσκο και να μη χάσει πολύ χρόνο πίσω του, κάτι που κατάφερε αμέσως μετά και ο Χάμιλτον. Επόμενος στόχος: Νόρις.

Ο Νόρις, όμως, βλέποντας τις Mercedes να πλησιάζουν, ανέβασε το ρυθμό του, για να μπει στο DRS του Σάινθ και να μπορέσει να αμυνθεί αποτελεσματικότερα. Αυτό άλλωστε θα ήταν κάτι που εξυπηρετούσε και τον Ισπανό της Ferrari. Ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Φερστάπεν κέρδισε άλλες δύο θέσεις και ανέβηκε στην 6η.

Γιγαντομαχία

Στους τελευταίους γύρους οι τέσσερις πρώτοι οδηγοί σχημάτισαν ένα τρενάκι με πολύ μικρές διαφορές και όλοι τους διεκδικούσαν τη νίκη. Ο Ράσελ προσπάθησε με κάθε τρόπο να περάσει τον Νόρις, αλλά ο συμπατριώτης του έπαιξε πολύ καλή άμυνα και τον κράτησε πίσω του. Ταυτόχρονα, ο Χάμιλτον βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στον Ράσελ για την 3η θέση.

Ο Ράσελ συνέχισε να προσπαθεί, όπως και ο Χάμιλτον, αλλά δεν κατάφεραν να περάσουν. Ο Ράσελ όμως δεν απέφυγε το λάθος και «κάρφωσε» το μονοθέσιό του στις μπαριέρες στον τελευταίο γύρο. Έτσι ο Κάρλος Σάινθ πήρε με δραματικό τρόπο τη νίκη, ο Λάντο Νόρις τερμάτισε στη 2η θέση και ο Λούις Χάμιλτον στην 3η. Ακολούθησαν οι Λεκλέρ, Φερστάπεν, Γκασλί, Πιάστρι, Πέρεζ, Λόσον και Μάγκνουσεν.

» Οι βαθμολογίες της Formula 1 μετά το GP Σιγκαπούρης

Ο επόμενος αγώνας είναι το GP Ιαπωνίας την επόμενη εβδομάδα, το 3ήμερο 22-24 Σεπτεμβρίου.

Αποτελέσματα