F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Σιγκαπούρης

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Σιγκαπούρης
Παρά την ήττα στη Σιγκαπούρη, ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing συνεχίζουν να απολαμβάνουν μεγάλες διαφορές στις πρώτες θέσεις των πρωταθλημάτων.

» Τι έγινε στο GP Σιγκαπούρης

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ.ΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT374
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT223
3Lewis HamiltonMERCEDES180
4Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES170
5Carlos SainzFERRARI142
6Charles LeclercFERRARI123
7George RussellMERCEDES109
8Lando NorrisMCLAREN MERCEDES97
9Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES47
10Pierre GaslyALPINE RENAULT45
11Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES42
12Esteban OconALPINE RENAULT36
13Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES21
14Nico HulkenbergHAAS FERRARI9
15Valtteri BottasALFA ROMEO FERRARI6
16Zhou GuanyuALFA ROMEO FERRARI4
17Yuki TsunodaALPHATAURI HONDA RBPT3
18Kevin MagnussenHAAS FERRARI3
19Liam LawsonALPHATAURI HONDA RBPT2
20Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES0
21Nyck De VriesALPHATAURI HONDA RBPT0
22Daniel RicciardoALPHATAURI HONDA RBPT0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θ.ΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT597
2MERCEDES289
3FERRARI265
4ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES217
5MCLAREN MERCEDES139
6ALPINE RENAULT81
7WILLIAMS MERCEDES21
8HAAS FERRARI12
9ALFA ROMEO FERRARI10
10ALPHATAURI HONDA RBPT5

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

RELATED NEWS