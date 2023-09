O Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG F1 έχασε μέσα από τα χέρια του ένα σίγουρο βάθρο στον αγώνα της Formula 1 στη Σιγκαπούρη.

Μόνος στόχος του Τζορτζ Ράσελ στη Σιγκαπούρη από το Σάββατο ήταν η νίκη. Ο Βρετανός ήταν σε εξαιρετική φόρμα όλο το τριήμερο και στον αγώνα πίεζε τον Κάρλος Σάινθ για τη νίκη στη Μαρίνα Μπέι.

Η Mercedes επέλεξε μια διαφορετική στρατηγική, ρισκάροντας τα πάντα για τη νίκη. Έβαλε τους δύο της οδηγούς για φρέσκα ελαστικά μέσης γόμας στον 45ο γύρο και η υπόθεση νίκη ήταν πλέον ανοιχτή. Οι τελευταίοι γύροι του Grand Prix Σιγκαπούρης ήταν εντυπωσιακοί και αγχωτικοί, με τον Σάινθ να αμύνεται του Λάντο Νόρις της McLaren και των δύο W14.

Στον τελευταίο γύρο ο Ράσελ γνώριζε πως έπρεπε να κάνει προσπέρασμα στον Νόρις, αν ήθελε να έχει ελπίδα για τη νίκη. Όμως στη στροφή 10 ήρθε η απόλυτη καταστροφή. Ο 25χρονος χτύπησε στον τοίχο κατά το φρενάρισμα του και ως αποτέλεσμα έσπασαν οι αναρτήσεις. Έτσι, έφυγε ευθεία στις προστατευτικές μπαριέρες και έχασε ένα σίγουρο βάθρο.

