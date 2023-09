Η μέτρια εμφάνιση της Red Bull Racing στον αγώνα της Formula 1 στη Σιγκαπούρη στερεί από τον Ολλανδό τη δυνατότητα να σπάσει ένα μεγάλο ρεκόρ.

Η Red Bull Racing στο Grand Prix Σιγκαπούρης είχε τη χειρότερη επίδοσή της στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. H RB19 δεν ήταν ανταγωνιστική, κάτι που δεν επέτρεψε ούτε στον Μαξ Φερστάπεν ούτε στον Σέρχιο Πέρεζ να παλέψουν για τη νίκη.

Ο Ολλανδός κατάφερε να καταταχθεί στην 5η θέση έχοντας εκκινήσει τον αγώνα από την 11η θέση και σε κανένα σημείο του αγώνα δεν έδειχνε ικανός να παλέψει για τη νίκη. Οι φόβοι του από το Σάββατο επιβεβαιώθηκαν, ενώ συνολικά η Red Bull Racing δεν είχε ανταγωνιστικό ρυθμό.

Πέρα από το σερί των 10 νικών που σταμάτησε, το αποτέλεσμα της Σιγκαπούρης κοστίζει ιδιαίτερα στον Φερστάπεν. Η RB19 έχει αποδειχθεί το κυρίαρχο μονοθέσιο στο φετινό grid και αυτό του έδινε τη δυνατότητα να πετύχει ένα ξεχωριστό ρεκόρ που κατέχει ο Μίκαελ Σουμάχερ.

The winning streak ends at 🔟 @Max33Verstappen 🦁



A great recovery drive, sooo close to P4 at the end 🏁 pic.twitter.com/Rvllwvh12l