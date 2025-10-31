Ο αγώνας του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 στο Μεξικό ήταν ιδιαίτερα επεισοδιακός, κάτι που αποτυπώθηκε στην ενδοεπικοινωνία που είχε με την ομάδα του.

Το φετινό Grand Prix Μεξικού δεν ήταν από τους καλύτερους αγώνες του Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός εκκίνησε από την 3η θέση και τερμάτισε 8ος, έχοντας έναν επεισοδιακό Grand Prix, το οποίο δεν εξελίχθηκε όπως θα το περίμενε.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο οδηγός της Ferrari κατηγόρησε αρκετούς οδηγούς, μεταξύ αυτών και τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, ότι έκοψαν στροφές χωρίς να τιμωρηθούν, ενώ άσκησε κριτική και στους αγωνοδίκες. Σύμφωνα με τις συνομιλίες που καταγράφηκαν στον ασύρματο, ο Βρετανός ρώτησε επτά φορές τη Ferrari αν θα υπάρξει κάποια ενέργεια από τους αγωνοδίκες.

Moments from the garage 🇲🇽 pic.twitter.com/QV4GLrybNp — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 29, 2025

Η εκκίνηση που άναψε… φωτιές

Κατά την εκκίνηση, ο Λεκλέρ επέλεξε να κόψει τη στροφή 2 ενώ ήταν πίσω από τους Χάμιλτον και Λάντο Νόρις, αλλά επανήλθε μπροστά τους. Όμως επέλεξε να παραχωρήσει τη θέση του μόνο στον Βρετανό της McLaren.

«Ήμουν μπροστά από τον Σαρλ», είπε εκνευρισμένος ο Χάμιλτον στον μηχανικό του, Ρικάρντο Αντάμι, καθώς επιτάχυνε μετά τη στροφή 6 του εναρκτήριου γύρου. Εκείνη τη στιγμή είχε ήδη περάσει τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος επίσης είχε βγει εκτός πίστας στη στροφή 1 και αμυνόταν του οδηγού της Ferrari.

Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία από τη Ferrari προς τον Λεκλέρ για πιθανή επιστροφή της θέσης. Ο Χάμιλτον συνέχισε να ρωτά αν θα υπάρξει έρευνα για τους οδηγούς που είχαν βγει εκτός πίστας.

«Ο Μαξ έκοψε την πρώτη στροφή. Πολλοί κέρδισαν πλεονέκτημα», τόνισε ο επτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής στον ασύρματο. Εκτός από τον Φερστάπεν και τον Λεκλέρ, και οι Κίμι Αντονέλι, Κάρλος Σάινθ και Λίαμ Λόουσον είχαν κόψει τη στροφή, αλλά χωρίς να ωφεληθούν σε θέσεις σε αντίθεση με τους δύο πρώτους.

Η Διεύθυνση Αγώνα σημείωσε το συμβάν, όμως οι αγωνοδίκες επέλεξαν να μην κάνουν καμία έρευνα.

'We were able to verify without a doubt that Hamilton's car was indeed ahead of Leclerc's. According to our calculations, the Englishman had about a 4-meter advantage over his teammate. Therefore, Hamilton's complaint towards the pit wall was justified, and in this case, we can… pic.twitter.com/7RByncVyHQ — sim (@simsgazette) October 28, 2025

Η σύγκρουση με τον Φερστάπεν

Στον 6ο γύρο, τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τον Χάμιλτον, όταν ο Φερστάπεν επιχείρησε παράτολμο προσπέρασμα στη στροφή 1. Ο οδηγός της Red Bull χτύπησε τον οδηγό της Ferrari βγάζοντάς τον εκτός πίστας κι εν συνεχεία ο Ολλανδός έκοψε τη στροφή 3 για να ολοκληρώσει το προσπέρασμα.

Προσπαθώντας να ανακτήσει τη θέση του στη στροφή 4, ο Χάμιλτον βγήκε ξανά εκτός πίστας και τελικά κρίθηκε ότι είχε ωφεληθεί, με αποτέλεσμα να δεχθεί ποινή 10 δευτερολέπτων.

Παρά την απογοήτευσή του, ο Χάμιλτον δεν σταμάτησε να ρωτά τον Αντάμι:

«Τι γίνεται με τους άλλους που πήραν πλεονέκτημα στη στροφή 1;»

Η απάντηση του μηχανικού ήταν ψύχραιμη: «Τίποτα ακόμη, Λιούις. Εστιάζουμε στον ρυθμό μας».

«Τι τρέχει με τους άλλους που έκλεψαν;», είπε ο Χάμιλτον

You agree with me, Normally Max Verstappen should have a penalty pic.twitter.com/TqHn3TXRap — Lewis Hamilton our champion (@lhourchampion) October 27, 2025

Όταν τελικά του ανακοινώθηκε η ποινή, ο Χάμιλτον αντέδρασε έντονα: «Δέκα δευτερόλεπτα; Αυτό είναι τρελό Κι οι άλλοι που έκοψαν τη στροφή;»

Ο Αντάμι απάντησε: «Δεν συμφωνούμε με την ποινή, αλλά πάμε παρακάτω. Κράτα τη συγκέντρωσή σου».

Κατά τη διάρκεια του pit-stop, ο Χάμιλτον εξυπηρέτησε την ποινή του και είπε στην ομάδα: «Έχασα εντελώς την πρόσφυση. Αυτή η ποινή είναι παράλογη».

Λίγους γύρους αργότερα, συνειδητοποιώντας πόσο είχε κοστίσει το περιστατικό, ζήτησε συγγνώμη: «Συγγνώμη παιδιά, σας στέρησα το βάθρο. Τι σκ@τ@ αγώνας».

Η Ferrari τον καθησύχασε, λέγοντας: «Μην ανησυχείς, Λιούις. Ο ρυθμός σου ήταν καλός, συνεχίζουμε».

