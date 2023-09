Ο Ολλανδός πρωταθλητής της Red Bull Racing δεν μπορούσε να πιστέψει το αποτέλεσμα που πήρε στις κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στη Μαρίνα Μπέι.

Όλα στραβά πήγαν για τον Μαξ Φερστάπεν το Σάββατο στo Grand Prix Σιγκαπούρης της Formula 1. Ο Ολλανδός δεν μπόρεσε ποτέ να βρει ρυθμό με το μονοθέσιό του και έμεινε εκτός Q3 για πρώτη φορά στο 2023, δίχως να έχει κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Μάλιστα, τον απέκλεισε από τη μάχη της pole position, o rookie, Λίαμ Λόσον της Scuderia AlphaTauri, μόλις στον τρίτο του αγώνα.

Από την Παρασκευή ήταν εμφανές πως η Red Bull Racing δεν είχε το πλεονέκτημα των προηγούμενων αγώνων στη Σιγκαπούρη, όμως ο διπλός αποκλεισμός ήταν σοκ. Μετά το τέλος του Q2, o Φερστάπεν μίλησε για την εμπειρία του στη Μαρίνα Μπέι:

«Ξεκάθαρα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα απ’ ό,τι τα περιμέναμε. Γνώριζα πως θα δυσκολευτούμε αρκετά στις κατατακτήριες δοκιμές αλλά αυτό που έγινε δεν το περίμενα. Σε όλο το τριήμερο έως τώρα δυσκολευόμαστε αρκετά. Δοκιμάσαμε κάποια νέα πράγματα στις κατατακτήριες δοκιμές που έκαναν το μονοθέσιο αδύνατο στην οδήγηση. Το δάπεδο έβρισκε στο έδαφος κατά το φρενάρισμα και αυτό αποφόρτιζε τους εμπρός τροχούς. Ήταν μια σοκαριστική εμπειρία, δεν είχα ταχύτητα, δεν είχα πρόσφυση. Ήταν πολύ δύσκολο να οδηγήσω», ανέφερε.

