Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία του ACEA για τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ.

Σημαντική άνοδο 10% σημείωσαν οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σεπτέμβριο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ως αποτέλεσμα η περίοδος Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου πέρασε σε θετικό πρόσημο (+0,9%), σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ACEA.

Το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) ανέρχεται φέτος σε 16,1%, έναντι 13,1% το 2024. Στην Ελλάδα η αγορά των BEV παραμένει μικρή, μόλις στο 5,48% (σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ).

Οι top 10 μάρκες στην Ευρώπη

Η Volkswagen παραμένει πρώτη και με διαφορά μάρκα στην αγορά της ΕΕ, με το μερίδιό της φέτος να υπερβαίνει το 11%. Ακολουθεί η Toyota, ενώ εντυπωσιακή άνοδο παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η Skoda, που την φέρνει στην 3η θέση.