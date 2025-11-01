Πωλήσεις αυτοκινήτων: Στη 2η θέση φέτος η Toyota, στην 3η η Skoda
Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία του ACEA για τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ.
Σημαντική άνοδο 10% σημείωσαν οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σεπτέμβριο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ως αποτέλεσμα η περίοδος Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου πέρασε σε θετικό πρόσημο (+0,9%), σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ACEA.
Το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) ανέρχεται φέτος σε 16,1%, έναντι 13,1% το 2024. Στην Ελλάδα η αγορά των BEV παραμένει μικρή, μόλις στο 5,48% (σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ).
Οι top 10 μάρκες στην Ευρώπη
Η Volkswagen παραμένει πρώτη και με διαφορά μάρκα στην αγορά της ΕΕ, με το μερίδιό της φέτος να υπερβαίνει το 11%. Ακολουθεί η Toyota, ενώ εντυπωσιακή άνοδο παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η Skoda, που την φέρνει στην 3η θέση.
|Μάρκα
|Μονάδες
|Μερίδιο %
|Volkswagen
|912.402
|11,3
|Toyota
|555.286
|6,9
|Skoda
|532.165
|6,6
|Renault
|489.519
|6,1
|BMW
|475.510
|5,9
|Peugeot
|423.771
|5,3
|Dacia
|419.688
|5,2
|Mercedes-Benz
|411.839
|5,1
|Audi
|382.361
|4,7
|Hyundai
|315.885
|3,9