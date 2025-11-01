Πωλήσεις αυτοκινήτων: Στη 2η θέση φέτος η Toyota, στην 3η η Skoda

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Στη 2η θέση φέτος η Toyota, στην 3η η Skoda
Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία του ACEA για τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ.

Σημαντική άνοδο 10% σημείωσαν οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σεπτέμβριο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ως αποτέλεσμα η περίοδος Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου πέρασε σε θετικό πρόσημο (+0,9%), σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ACEA.

Το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) ανέρχεται φέτος σε 16,1%, έναντι 13,1% το 2024. Στην Ελλάδα η αγορά των BEV παραμένει μικρή, μόλις στο 5,48% (σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ).

Οι top 10 μάρκες στην Ευρώπη

Η Volkswagen παραμένει πρώτη και με διαφορά μάρκα στην αγορά της ΕΕ, με το μερίδιό της φέτος να υπερβαίνει το 11%. Ακολουθεί η Toyota, ενώ εντυπωσιακή άνοδο παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η Skoda, που την φέρνει στην 3η θέση.

ΜάρκαΜονάδεςΜερίδιο %
Volkswagen912.40211,3
Toyota555.2866,9
Skoda532.165 6,6
Renault489.5196,1
BMW475.5105,9
Peugeot423.7715,3
Dacia419.6885,2
Mercedes-Benz411.8395,1
Audi382.3614,7
Hyundai315.8853,9

