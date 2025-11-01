Σαν Σήμερα: Η F1 έτρεξε για πρώτη φορά στο Άμπου Ντάμπι (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα στη Formula 1 και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Φίλες και φίλοι των αγώνων καλό μήνα σε όλους. Πριν από 16 ολόκληρα χρόνια, η Formula 1 πρωτοτύπησε και πραγματοποίησε τον πρώτο αγώνα που ξεκίνησε με φόντο το ηλιοβασίλεμα και τελείωσε υπό το φως των προβολέων. Ο αγώνας ήταν βέβαια εντυπωσιακός. Επιπλέον στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα επισκεφθούμε την πίστα της Σουζούκα, ενώ η θρυλική Ίμολα κάνει την επιστροφή της με ένα ανατρεπτικό Grand Prix.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 1/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1962, έχασε τη ζωή του ένα οδηγικό «διαμάντι» του motorsport που ακούει στο όνομα Ρικάρντο Ροντρίγκεζ. Ο 20χρονος Μεξικανός σκοτώθηκε σε ένα δυστύχημα οδηγώντας μια πελατειακή Lotus 24, στις ελεύθερες δοκιμές του πρώτου Grand Prix της πατρίδας του. Έκανε το ντεμπούτο του στην F1 στο Ιταλικό Grand Prix του 1961, σε ηλικία μόλις 19 ετών. Έκανε πάταγο σχεδόν σε όλο τον αγωνιστικό κόσμο, καθώς σημείωσε τον δεύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές οδηγώντας μια Ferrari 156. Έτσι, ξεκίνησε από την πρώτη σειρά εκκίνησης, μπροστά από θρύλους του σπορ όπως ο Τζιμ Κλαρκ και ο Γκρέιαμ Χιλ. Μάλιστα, την ίδια χρονιά αγωνίστηκε και στις 24 Ώρες Λε Μαν, καταγράφοντας τον ταχύτερο γύρο του αγώνα πριν εγκαταλείψει.

Σαν σήμερα το 1987, ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ πήρε τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στην F1 και πρώτη με τη Scuderia Ferrari, κερδίζοντας το Grand Prix Ιαπωνίας. Το αγωνιστικό τριήμερο στιγματίστηκε από τον τραυματισμό του Νάιτζελ Μάνσελ, σε μια σύγκρουσή του κατά τη διάρκεια των προκριματικών. Έτσι έχασε τους δύο τελευταίους αγώνες της σεζόν, αφήνοντας ελεύθερο πεδίο στον teammate Νέλσον Πικέ να πάρει τον τρίτο του τίτλο στη Formula 1. Ο Άιρτον Σένα και ο Στέφαν Γιοχάνσον πλαισίωσαν τον Μπέργκερ στο βάθρο.

Σαν σήμερα το 1998, ο Μίκα Χάκινεν κατέκτησε το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα στην F1 με τη McLaren, κερδίζοντας στο Grand Prix Ιαπωνίας. Ο Φινλανδός άφησε πίσω του τη Ferrari του Έντι Ιρβάιν και εξασφάλισε το πρωτάθλημα, όταν ο Μίκαελ Σουμάχερ εγκατέλειψε λόγω κλαταρίσματος, 20 γύρους πριν το τέλος. Σε αυτόν τον αγώνα, η McLaren εξασφάλισε τον τελευταίο τίτλο της στους κατασκευαστές έως σήμερα.

Σαν σήμερα το 2009, ο Σεμπάστιαν Φέτελ κέρδισε το πρώτο Grand Prix που έλαβε χώρα στο Άμπου Ντάμπι. Μάλιστα, η ομάδα της Red Bull Racing έκανε το 1-2, θέτοντας έτσι τις βάσεις για μια πολλά υποσχόμενη επόμενη σεζόν. Ο πρωταθλητής Τζένσον Μπάτον τερμάτισε τρίτος κυνηγώντας τον Μαρκ Ουέμπερ μέχρι τέλους, χωρίς να μπορέσει τελικά να τον προσπεράσει. Οι δυο τους έδωσαν μια εντυπωσιακή μάχη που κράτησε μέχρι και τον τελευταίο γύρο. Ο poleman, Λιούις Χάμιλτον, εγκατέλειψε έπειτα από αστοχία στα πίσω φρένα.

2009 Abu Dhabi GP'si Button ve Webber mücadelesi@serhanacar üstat diyorki 'Vites kutusuna dayandı adeta Webber'in' #F1 pic.twitter.com/R26iR0RGQ6 — F1tr.com (@F1trcom) July 6, 2020

Σαν σήμερα το 2020, η Formula 1 επέστρεψε στην πίστα της Ίμολα μετά από 14 χρόνια. Ο αγώνας ονομάστηκε Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, στον οποίο κυριάρχησε η Mercedes-AMG. Ο Λιούις Χάμιλτον εκμεταλλεύτηκε τη στρατηγική του και κέρδισε τον Βάλτερι Μπότας, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing εγκατέλειψε λόγω αστοχίας ελαστικού ενώ έδινε μάχη για τη νίκη. Με το αποτέλεσμα αυτό η Mercedes εξασφάλισε το 7ο σερί πρωτάθλημα κατασκευαστών της. Τρίτος τερμάτισε ο Ντάνιελ Ρικάρντο.

Φωτογραφίες: redbullcontentpool.com