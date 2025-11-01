Ο 21χρονος αναβάτης της ΚΤΜ μιλά για τη νοοτροπία του, τη φετινή του απογοήτευση και το πώς έμαθε να ηρεμεί χωρίς να συμβιβάζεται.

Ο Πέδρο Ακόστα δεν έχει ακόμη κλείσει τα 22, αλλά ήδη θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νέας γενιάς του MotoGP. Στη δεύτερη χρονιά του στη μεγάλη κατηγορία, ο Ισπανός της KTM έχει ζήσει την πίεση του πρωταθλητισμού χωρίς ακόμη να γευτεί τη χαρά της νίκης, κάτι όμως που δεν έχει μειώσει την ορμή του. Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στο Motorsport.com, ο «καρχαρίας της Μούρθια» αποκάλυψε μια πιο ώριμη, στοχαστική πλευρά του εαυτού του.

«Η μοτοσικλέτα είναι το εύκολο κομμάτι»

Καταρχάς, ο Ακόστα δηλώνει το αυτονόητο για έναν αναβάτη - και μάλιστα νεαρό: «Είμαι πιο χαλαρός όταν είμαι πάνω στη μοτοσικλέτα. Εκεί είμαι το αφεντικό, αποφασίζω τι θα κάνω και τι όχι. Το δύσκολο έρχεται μετά, όταν πρέπει να ασχοληθείς με όλα τα υπόλοιπα: χορηγούς, brands, υποχρεώσεις», λέει, εξηγώντας ότι μαθαίνει σταδιακά να διαχειρίζεται την εξωαγωνιστική πίεση χωρίς να χάνει τον εαυτό του.

«Το βασικό είναι να είσαι ο εαυτός σου. Αν προσποιείσαι για δέκα ή είκοσι χρόνια, κάποια στιγμή θα κουραστείς. Προτιμώ να είμαι αυθεντικός, ακόμη κι αν αυτό δεν αρέσει σε όλους. Στο τέλος της ημέρας, θέλω να πηγαίνω για ύπνο με καθαρή συνείδηση», σημειώνει.

«Τα λεφτά δεν με ενδιαφέρουν»

Είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική φράση της συνέντευξης και αυτή που συνοψίζει τον χαρακτήρα του: «Τα χρήματα είναι το τελευταίο που με νοιάζει. Ζω ακόμα με τη μητέρα μου, οδηγώ το βαν μου και κάνω ό,τι έκανα πριν αρχίσω να βγάζω χρήματα από τους αγώνες. Αυτό με κρατάει προσγειωμένο».

Σε μια εποχή που πολλοί αθλητές βυθίζονται στη χλιδή, ο Ακόστα παραμένει απλός: οι βραδιές με τους παιδικούς του φίλους στο κέντρο της Μούρθια έχουν γι’ αυτόν μεγαλύτερη αξία από οτιδήποτε πολυτελές. «Αν αλλάξεις τον περίγυρό σου, είναι φυσιολογικό να αλλάξεις κι εσύ. Γι’ αυτό εγώ μένω δίπλα στους ίδιους ανθρώπους που ήμουν πάντα», λέει.

«Δεν ήρθα για να κάνω φίλους»

Ο νεαρός Ισπανός δεν κρύβει ότι είναι ανταγωνιστικός μέχρι το κόκαλο. «Μου αρέσουν οι αγώνες της εποχής Ρόσι, Λορένθο, Πεδρόσα. Τότε υπήρχε πάθος και ένταση. Τώρα οι σχέσεις είναι πιο ήπιες. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να κάνω φίλους – τους πραγματικούς τους έχω ήδη έξω από τις πίστες».

Όσο για τη φετινή χρονιά, τη χαρακτηρίζει «δύσκολη αλλά απαραίτητη»: «Στην αρχή απογοητεύτηκα, γιατί έπρεπε να αλλάξω τους στόχους μου. Έμαθα όμως να επικεντρώνομαι σε ό,τι περνά από το χέρι μου. Δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα, κι αν το προσπαθήσεις, στο τέλος χάνεις τον εαυτό σου», παραδέχεται.

«Ζω για τη νίκη»

Παρά τα σκαμπανεβάσματα, ο Ακόστα παραμένει ακλόνητος στον πυρήνα του: «Τίποτα δεν με ικανοποιεί εκτός από το να κερδίζω – ή έστω να παλεύω για τη νίκη. Αυτή είναι η μόνη μου κινητήριος δύναμη».

Και ίσως μέσα σε αυτήν τη φράση να κρύβεται όλη η ουσία του αναβάτη Πέδρο Ακόστα.