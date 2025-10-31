Η αυστριακή ομάδα της Formula 1 πιστεύει πως θα της βγει σε καλό οι συνεχής αναβαθμίσεις που παρουσιάζει στα τελευταία Grand Prix.

Η Red Bull Racing έχει καταγράψει αξιοσημείωτη άνοδο μετά τη θερινή διακοπή της Formula 1, με τον Μαξ Φερστάπεν να ανεβαίνει στο βάθρο και στους έξι τελευταίους αγώνες. Από αυτούς τους αγώνες, έχει κατακτήσει τρεις νίκες και ως αποτέλεσμα διατηρεί ελπίδες τίτλου, έστω και μαθηματικά.

Κεντρικό ρόλο στην ανάκαμψη είχε η σειρά αναβαθμίσεων της RB21, οι οποίες εστίασαν στην εμπρός αεροτομή και στο πάτωμα του μονοθεσίου, που επέτρεψε στον Ολλανδό να επαναφέρει το νικηφόρο ρυθμό της Red Bull.

10 points in it 🤏 we keep pushing 💪#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/ISc5IM8ZWT — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 29, 2025

Αναβαθμίσεις ίσον κέρδος

Παρότι η ομάδα του Μίλτον Κινς θα αντιμετωπίσει το 2026 μια ριζική αλλαγή κανονισμών, ο Μεκίς υποστηρίζει ότι η φετινή επιθετική εξέλιξη αποτελεί επένδυση με καθαρό όφελος.

«Το κάνουμε έτσι γιατί πιστεύουμε ότι για εμάς –όχι για τους άλλους– είναι καθαρό κέρδος. Επικυρώνουμε τις μεθόδους μας και έτσι προσαρμοζόμαστε καλύτερα στο 2026. Αν πιστεύαμε ότι αυτό θα μας έβλαπτε, δεν θα το κάναμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει κόστος, αλλά θεωρούμε πως είναι λογικό και αξίζει», είπε.

Δεν θυσιάζεται το 2026

Παρά το γεγονός πως ο Μεκίς δηλώνει ανοικτά πως η στρατηγική της Red Bull θα κοστίσει σε εξέλιξη μελλοντικά, ο Γάλλος είναι αισιόδοξος πως κάτι τέτοιο δεν θα λειτουργήσει ως ουσιαστικό μειονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Ο Μεκίς εξήγησε ότι η επιλογή να συνεχίσουν να δουλεύουν πάνω στη φετινή RB21 προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για το επόμενο μονοθέσιο: «Ο λόγος που συνεχίσαμε να αναπτύσσουμε αυτό το αυτοκίνητο λίγο περισσότερο από τους αντιπάλους μας δεν έχει καμία σχέση με το 2026. Αν είχαμε σταματήσει νωρίς, σε μια φάση όπου δεν ήμασταν ικανοποιημένοι με τη RB21, θα μπαίναμε στη νέα εποχή γεμάτοι ερωτηματικά και ευσεβείς πόθους. Προτιμήσαμε να επενδύσουμε λίγο περισσότερο, να βρούμε τι δεν λειτουργούσε και να ξεκλειδώσουμε την απόδοση που έλειπε».

Η στρατηγική αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, έδωσε αυτοπεποίθηση και σαφή κατεύθυνση ενόψει του 2026: «Μας χάρισε εμπιστοσύνη στα εργαλεία, στις μεθοδολογίες και στις προσεγγίσεις μας για το μέλλον. Δεν έχει καμία σχέση με την απόδοση του κινητήρα, είναι καθαρά θέμα εξέλιξης και προετοιμασίας».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το grand prix της Formula 1 στο Μεξικό, τον αγώνα που άλλαξε τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.