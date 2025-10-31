Την άποψή του πως έπρεπε οι οδηγοί των Ferrari και Red Bull Racing να είχαν τιμωρηθεί στο Μεξικό, εξέφρασε ο πρώην οδηγός και τηλεσχολιαστής σε συζήτησή του με τον Ζακ Βιλνέβ.

Στην εκκίνηση του Grand Prix Μεξικού είδαμε τέσσερις οδηγούς πλάι-πλάι να οδεύουν στη στροφή 1 μαχόμενοι για την πρωτοπορία. Οι Λάντο Νόρις και Λιούις Χάμιλτον πήραν κανονικά τις στροφές 1-2-3, ενώ οι Σαρλ Λεκλέρ και Μαξ Φερστάπεν επέλεξαν να τις «κόψουν» βγαίνοντας εκτός πίστας.

Ο Ολλανδός της Red Bull βρέθηκε στην εξωτερική γραμμή πριν το φρενάρισμα στη στροφή 1 του Autódromo Hermanos Rodríguez, έχοντας τον Λάντο Νόρις στα δεξιά και τα δύο μονοθέσια της Ferrari ανάμεσά τους. Ο Φερστάπεν αμύνθηκε του Λιούις Χάμιλτον αντί να παραχωρήσει τη θέση, με τον Βρετανό να τον περνά από την εξωτερική στις στροφές 5 και 6.

Ο Φερστάπεν άξιζε ποινή

Ο πρώην οδηγός της Formula 1 και νυν τηλεσχολιαστής του Sky Sports, Μάρτιν Μπραντλ δεν έμεινε χαρούμενος με την κίνηση του Φερστάπεν. Μετά το τέλος του αγώνα στην ανάλυσή του, υποστήριξε πως ο παγκόσμιος πρωταθλητής έπρεπε να τιμωρηθεί.

«Ο Μαξ έπρεπε να τιμωρηθεί. Όταν βάζεις το μονοθέσιό σου τόσο αριστερά και είστε τέσσερις δίπλα-δίπλα, είναι σίγουρο ότι θα πατήσεις στο κερμπ. Τον βλέπεις να επιταχύνει μέσα από το γρασίδι, ήταν εντυπωσιακό οδηγικά, αλλά δεν έκανε καμία προσπάθεια να στρίψει στις στροφές 1, 2 ή 3. Αυτό θα έπρεπε να είναι ποινή. Πήρε το ρίσκο γνωρίζοντας πως μπορεί απλώς να πατήσει γκάζι και να συνεχίσει».

Ο Βρετανός αναλυτής πρόσθεσε μάλιστα ότι αν ήταν στη θέση των αγωνοδικών, θα είχε επιβάλει αυστηρότερη ποινή: «Ίσως να έδινα ακόμα και ποινή διέλευσης. Πρέπει να υπάρχει αποτρεπτικό μέτρο για να σταματήσει αυτή η ανοησία. Αλλιώς επικρατεί χάος».

Η διαφωνία του Βιλνέβ

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 1997, είχε διαφορετική άποψη από τον Μπράντλ. Ο Καναδός υποστήριξε πως από τη στιγμή που οι αγωνοδίκες επιτρέπουν τέτοια συμβάντα δεν έχει σημασία εάν παραβαίνουν οδηγοί κανονισμούς.

«Η πρόθεση είναι ένα πράγμα, αλλά δεν μπορείς να τη γράψεις στους κανονισμούς. Με βάση τους κανονισμούς, ο Μαξ ήταν μπροστά από τον Ράσελ και άφησε τις θέσεις πίσω του, οπότε δεν υπήρχε λόγος για ποινή. Αν μιλάμε για τη δράση καθαυτή, ναι, ίσως την άξιζε. Όμως τι κάνεις τότε; Ακολουθείς τους κανόνες ή αυτό που “νιώθεις” σωστό; Αυτή τη στιγμή, πρέπει να πας με τον κανονισμό, όσο κακογραμμένος κι αν είναι», ανέφερε ο Βιλνέβ.

Και ο Λεκλέρ στο «κάδρο»

Ο Βιλνέβ τόνισε ότι ο Φερστάπεν και ο Σαρλ Λεκλέρ γνώριζαν πως άξιζε να ρισκάρουν κι ας ξεπερνούσαν τα όρια των κανονισμών: «Ήξεραν ότι, το πολύ, θα έπρεπε να δώσουν μια θέση πίσω. Άρα γιατί να μην το δοκιμάσουν; Οδηγικά, ναι, άξιζαν ποινή. Είναι δύσκολη περίπτωση. Ο Λεκλέρ έκανε προσπάθεια, αλλά κι αυτός έπρεπε να τιμωρηθεί».

Στην ίδια φάση, ο Λεκλέρ, που βρισκόταν στην εξωτερική γραμμή των Νόρις και Χάμιλτον, επέλεξε να κόψει τη στροφή 2 και επιστρέφοντας στην πίστα μπροστά τους. Παρότι άφησε τον Νόρις να περάσει, κράτησε τη θέση του απέναντι στον Χάμιλτον, κάτι για το οποίο ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν ήταν καθόλου χαρούμενος.

«Τουλάχιστον ο Σαρλ προσπάθησε να στρίψει στη στροφή 1. Όταν όμως είδε ότι δεν βγαίνει, απλώς αγνόησε τη στροφή 2. Για μένα, κι αυτό αξίζει ποινή 10 δευτερολέπτων», πρόσθεσε ο Μπράντλ.

Ο Βιλνέβ συμφώνησε με αυτό: «Ο Λεκλέρ ήταν πίσω από τον Λιούις και ούτε προσπάθησε να κάνει τη στροφή. Πάτησε γκάζι και σκέφτηκε “είναι ο teammate μου, δεν θα γίνει τίποτα”. Αν υπήρχε χαλίκι ή τοίχος εκεί, δεν θα είχαμε τέσσερα μονοθέσια δίπλα-δίπλα. Τώρα όλοι ρισκάρουν, γιατί ξέρουν ότι υπάρχει διαφυγή. Γι’ αυτό κάθε χρόνο βλέπουμε το ίδιο χάος».

