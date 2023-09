Θα σταματήσει το σερί συνεχόμενων νικών της Red Bull Racing και του Μαξ Φερστάπεν; Ο Ολλανδός τα έχει βρει σκούρα ως τώρα στη Μαρίνα Μπέι.

Για πρώτη φορά μετά από πολλά grand prix, είναι άγνωστο το ποιος έχει το πάνω χέρι σε αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1. Στις ελεύθερες δοκιμές του GP Σιγκαπούρης, η Scuderia Ferrari είχε την ταχύτερη επίδοση, με τους Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ να κάνουν το 1-2 τόσο στο FP1 όσο και στο FP2.

Η ομάδα που φάνηκε να δυσκολεύεται αρκετά την Παρασκευή στο σιρκουί της Μαρίνα Μπέι ήταν η Red Bull Racing. Οι οδηγοί της αυστριακής ομάδας δεν είχαν καθόλου εύκολο έργο και το πρωί και το απόγευμα, με την RB19 να έχει σοβαρά θέματα αστάθειας. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, ρωτήθηκε σχετικά με το αν τα προβλήματα της RBR είναι πραγματικά και απάντησε.

