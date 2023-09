O Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο εντυπωσιακό σιρκουί Μαρίνα Μπέι.

Οι προβολείς πήραν τη θέση του ήλιου στο Grand Prix Σιγκαπούρης της Formula 1, με το FP2 να ολοκληρώνεται δίχως προβλήματα και επιδρομές «Γκοτζίλα» στο σιρκουί. Στη δεύτερη διαδικασία των 60 λεπτών της ημέρας, είδαμε ομάδες και οδηγούς να βελτιστοποιούν το στήσιμο των μονοθεσίων τους, ενώ έκαναν προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. O Ισπανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε χρόνο 1:32,120 και ξεπέρασε τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, για μόλις 18 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η ιταλική ομάδα ήταν η ταχύτερη την Παρασκευή με τη διαφορά από τον ανταγωνισμό να είναι μεγάλη. Τρίτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, o οποίος ήταν 0,235 δευτ. μακριά από την ταχύτερη επίδοση.

Σαφώς βελτιωμένη ήταν η Aston Martin στη δεύτερη περίοδο δοκιμών, με τον Φερνάντο Αλόνσο να παίρνει την 4η θέση στη διαδικασία. Ο Λιούις Χάμιλτον θα μπορούσε να είναι πολύ ψηλότερα αν δεν είχε ένα κακό τελευταίο κομμάτι. Στην 6η θέση βρέθηκε ο Λάντο Νόρις με την αναβαθμισμένη McLaren MCL60, με τη βρετανική ομάδα να χάνει μομέντουμ στο FP2.

Η ομάδα-αίνιγμα στη διαδικασία δεν ήταν άλλη από τη Red Bull Racing. Οι Σέρχιο Πέρεζ και Μαξ Φερστάπεν βρέθηκαν στις θέσεις 7 και 8, με την RB19 να δείχνει ότι δυσκολεύεται σε αυτήν την πίστα. Στην είσοδο των στροφών η RB19 είχε υποστροφή και στην κορυφή τους είχε υπερστροφή. Το χρονόμετρο δεν λέει ψέματα, με τη διαφορά να είναι στα επτά δέκατα του δευτερολέπτου από τις Ferrari.

Millimetres count around Marina Bay 🤏



One misstep and you're in the wall 😮#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/YEcVs3dxbK — Formula 1 (@F1) September 15, 2023

Οι Κέβιν Μάγκνουσεν και Βάλτερι Μπότας έφεραν τις Haas και Alfa Romeo εντός της πρώτης 10άδας. Οι δυο τους ήταν οι τελευταίοι οδηγοί που ήταν στο ίδιο δευτερόλεπτο με τον πρωτοπόρο Σάινθ.

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο, 16/9 στις 12:30 με την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Οι κατατακτήριες είναι προγραμματισμένες για τις 16:00 ώρα Ελλάδος, ενώ το LIVE μας για τη μάχη της pole position ξεκινά στις 15:40 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP2 GP Σιγκαπούρης

Φωτογραφίες: Ferrari