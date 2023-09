O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί της Μαρίνα Μπέι.

Η ασιατική περιοδεία της Formula 1 ξεκινά με το Grand Prix Σιγκαπούρης, με το FP1 να είναι επίσημα παρελθόν. Η πρώτη επίσημη περίοδος ελεύθερων δοκιμών στο σιρκουί Μαρίνα Μπέι ολοκληρώθηκε δίχως προβλήματα, με την αξιολόγηση αναβαθμίσεων να είναι κύριο μέλημα πολλών ομάδων.

Ταχύτερος μετά το FP1 ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος σημείωσε χρόνο 1:33,350 με τη μαλακή γόμα ελαστικών στο δεύτερο μισό της διαδικασίας και ήταν 0,078 δευτερόλεπτα ταχύτερος του Κάρλος Σάινθ. Η Scuderia Ferrari έκανε το 1-2, όμως οι διαφορές από τις αντίπαλες ομάδες ήταν αρκετά μικρές. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν στην 3η θέση, με χρόνο 0,178 δευτ. πιο αργό από αυτόν του Λεκλέρ.

Welcome to a beautiful, and very hot, Singapore!🌤️🌡️



Who's ready for some FP1 action?! 🙌#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/rOGwYoVGMI — Formula 1 (@F1) September 15, 2023

Στην 4η θέση βρέθηκε ο Λάντο Νόρις με την αναβαθμισμένη McLaren MCL60. Ο Βρετανός ήταν 0,172 δευτ. μακριά από την κορυφή και κατά 0,018 δευτ. ταχύτερος του Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν και στη συνέχεια του τριημέρου θα έχουμε τέσσερις ομάδες με διαφορά μικρότερη από δύο δέκατα του δευτερολέπτου.

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεζ, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν μόλις στην 8η θέση της διαδικασίας. Οι Γιούκι Τσουνόντα και Έστεμπαν Οκόν έφεραν τις Scuderia AlphaTauri και Alpine εντός της πρώτης 10άδας. Μόνο οι δύο οδηγοί της Alfa Romeo σημείωσαν την ταχύτερη επίδοσή τους με τη μεσαία γόμα ελαστικών στο FP1.

It's not called practice for nothing!



Alonso, Norris, and Perez all exploring the limits around this tight Marina Bay circuit 👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/XA8PzBMa3L — Formula 1 (@F1) September 15, 2023

Στη διαδικασία των 60 λεπτών, είδαμε κίτρινες σημαίες λόγω «εισβολής» στην πίστα από γιγαντιαίες σαύρες. Αυτό έγινε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις στο FP1, ωστόσο η Διεύθυνση Αγώνα δεν έβγαλε τις κόκκινες σημαίες.

📻 Max: “There’s a lizard again on the track. It’s a smaller one this time!”



📻 GP: “Okay understood. Maybe Godzilla had a kid”



😂🤣#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/xngLSJ648r September 15, 2023

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με την κρίσιμη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών που θα μας δώσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη δυναμική των ομάδων.

Αποτελέσματα FP1 GP Σιγκαπούρης

Φωτογραφίες: Ferrari