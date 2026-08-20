Οι εκπλήξεις του καλοκαιριού συνεχίζονται, καθώς η Red Bull Racing ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μαξ Φερστάπεν με νέο πολυετές συμβόλαιο.

Κόντρα στη φημολογία, τη στάση του Ολλανδού και τις ενέργειες του management του, ο Μαξ Φερστάπεν υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Red Bull Racing. O τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έβαλε τέλος σε κάθε σενάριο αποχώρησης είτε από την αυστριακή ομάδα είτε από το σπορ και θα οδηγεί τα μονοθέσιά της για τέσσερα χρόνια ακόμη.

Αν και το προηγούμενο συμβόλαιο του Ολλανδού είχε ισχύ έως το 2028, οι κατά καιρούς ενστάσεις του για τη νέα γενιά μονοθεσίων αλλά και το έντονο ενδιαφέρον του για άλλες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού είχαν πυροδοτήσει σενάρια πρόωρης αποχώρησης. Η Red Bull ωστόσο κινήθηκε αποφασιστικά για να «δέσει» τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή, προσθέτοντας δύο ακόμη χρόνια στη συνεργασία τους. Με τη λήξη της νέας συμφωνίας, ο Φερστάπεν θα συμπληρώσει 15 σεζόν με την αυστριακή ομάδα.

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Απόλυτη εμπιστοσύνη στη Red Bull

Παρότι φέτος η Red Bull Racing δεν έχει δείξει ιδιαίτερα ανταγωνιστική και ο Φερστάπεν έχει μείνει δίχως νίκη, η πίστη του στον οργανισμό δεν κλονίστηκε. Σε δηλώσεις του για την ανανέωση του συμβολαίου του ο Ολλανδός εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους της ομάδας:

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος με την επέκταση του συμβολαίου μου. Έχουμε τους καλύτερους ανθρώπους και είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί για να επιστρέψουμε ξανά στην κορυφή. Αυτός παραμένει ο απόλυτος στόχος για τον οποίο όλοι δουλεύουμε και θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τη Red Bull, τον Λοράν και όλους στην Oracle Red Bull Racing για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Η συνεργασία με τον Λοράν εδώ και πάνω από έναν χρόνο είναι εξαιρετική, βλέπω το ξεκάθαρο όραμα που έχει για την ομάδα. Όλοι στο Μίλτον Κινς πιστεύουν σε αυτό που χτίζουμε και ανυπομονώ για το επόμενο κεφάλαιο, παλεύοντας για περισσότερες νίκες και διεκδικώντας πρωταθλήματα».

Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά

Ο Φερστάπεν δεν δεσμεύθηκε απλά με τη Red Bull Racing. Η αυστριακή ομάδα ήθελε εδώ και καιρό να επεκτείνουν τη συνεργασία τους, με τις διαπραγματεύσεις να διαρκούν μήνες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες φήμες, το νέο συμβόλαιο περιλαμβάνει αναπροσαρμογή των αποδοχών του Φερστάπεν, ο οποίος θα δει τις απολαβές του να αυξάνονται. Φέτος ο Φερστάπεν αμείβεται με 70 εκατομμύρια δολάρια, ενώ από του χρόνου ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει μέχρι και τα 80 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί η επιθυμία της Red Bull να γίνουν αλλαγές στους όρους του συμβολαίου. Ο Φερστάπεν μέχρι πρότινος μπορούσε να σπάσει τη συμφωνία του με την RBR εφόσον δεν ήταν στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας στην καλοκαιρινή διακοπή. Αυτό είναι κάτι που στις τάξεις του αυστριακού οργανισμού ήθελαν να ξεφορτωθούν μετά την αποχώρηση των Κρίστιαν Χόρνερ και Χέλμουτ Μάρκο.

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