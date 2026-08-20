H συνεργασία με τον Όμιλο Stellantis εκτόξευσε την κινεζική μάρκα σε ιστορικά υψηλά επίπεδα πωλήσεων αλλάζοντας τα δεδομένα της ηλεκτροκίνησης.

Σε τροχιά πρωτοφανούς ανάπτυξης κινείται η Leapmotor, καταγράφοντας ένα ιστορικό ορόσημο στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου. Η κινεζική εταιρεία New Energy Vehicles κατάφερε να σπάσει το φράγμα των 100.000 παραδόσεων μέσα σε έναν μόλις μήνα, σημειώνοντας 101.267 μονάδες τον Ιούλιο του 2026.

Με την επίδοση αυτή, οι συνολικές παραδόσεις της μάρκας από την ίδρυσή της ξεπέρασαν τα 1,5 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως, μόλις οκτώ μήνες μετά την κατάκτηση του πρώτου εκατομμυρίου. Στο πρώτο επτάμηνο του έτους, οι παγκόσμιες παραδόσεις έφτασαν τις 457.754 μονάδες, επισφραγίζοντας την ταχύτατη καθιέρωσή της.

Η στρατηγική ώθηση από τον Όμιλο Stellantis

Καταλύτης για τη διεθνή επέκταση αποτελεί η κοινοπραξία Leapmotor International με τον Όμιλο Stellantis, η οποία αξιοποιεί τις παγκόσμιες υποδομές logistics, πωλήσεων και το κεντρικό ευρωπαϊκό hub ανταλλακτικών, εξασφαλίζοντας άμεση υποστήριξη και αξιοπιστία μετά την πώληση.

Στην ελληνική αγορά, η μάρκα εκπροσωπείται επίσημα από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη (διανομέα των Alfa Romeo, FIAT, Jeep κ.ά.), προσφέροντας εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών (ή 160.000 χλμ.) για την μπαταρία υψηλής τάσης.

Η γκάμα στην Ελλάδα και τα νέα μοντέλα

Η Leapmotor διαθέτει ήδη μια ολοκληρωμένη και άκρως ανταγωνιστική παλέτα επιλογών:

Leapmotor T03: Το πιο προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης της αγοράς, με τιμή εκκίνησης από 16.190 ευρώ (με κρατική επιδότηση και δωρεάν χρώμα), προσφέροντας αυτονομία έως 395 χλμ. σε αστικό κύκλο (265 χλμ. WLTP).

Leapmotor B10 (C-SUV) & C10 (D-SUV): Διαθέσιμα τόσο ως αμιγώς ηλεκτρικά όσο και με την τεχνολογία Hybrid EV (Range Extender), όπου ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια ρεύματος εξασφαλίζοντας συνολική αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 χιλιόμετρα.

Leapmotor B05: Το νέο πισωκίνητο ηλεκτρικό C-hatchback απόδοσης 218 ίππων, με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,7 δευτερόλεπτα, αυτονομία έως 482 χλμ. και τιμή εκκίνησης από 22.790 ευρώ (με επιδότηση).

Το αμέσως επόμενο διάστημα η γκάμα θα ενισχυθεί περαιτέρω με το λανσάρισμα του B03X, ενός σύγχρονου B-SUV που στοχεύει απευθείας στην πιο δημοφιλή κατηγορία της ελληνικής αγοράς.