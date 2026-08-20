Οδηγοί και ομάδες ετοιμάζονται για τον 12ο αγώνα της Formula 1 στο 2026 και αναμένεται να έρθουν αντιμέτωποι και με τα… παιχνίδια του καιρού.

Λίγες ώρες απέμειναν για την έναρξη των ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Ολλανδίας, τον 12ο αγώνα της Formula 1 για το 2026. Το Ζάντβορτ είναι μια πίστα την οποία απολαμβάνουν οι οδηγοί και θα προσπαθήσουν να τη δαμάσουν με τη νέα γενιά μονοθεσίων.

Το δεύτερο μισό της σεζόν αναμένεται άκρως συναρπαστικό, με τις ομάδες να κάνουν τις ετοιμασίες τους ώστε να επιτεθούν για το πρωτάθλημα. Οι Κίμι Αντονέλι και Λιούις Χάμιλτον έχουν διαφορά 50 βαθμούς, με τις ισορροπίες να είναι λεπτές οδεύοντας στον αγώνα του Ζάντβορτ.

Η μεγαλύτερη εξέλιξη πριν από την έναρξη του τριημέρου δεν είναι άλλη από την ανανέωση του συμβολαίου του Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Ο καιρός του τριημέρου

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου η δράση θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και απαλό αεράκι για τη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Το σκηνικό αναμένεται να παραμένει σταθερό και για τις κατατακτήριες σπριντ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου, με την πιθανότητα βροχής να είναι σχεδόν μηδενική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το Σάββατο 22 Αυγούστου το σκηνικό θα αλλάξει αισθητά για τον Αγώνα Σπριντ, καθώς ασθενείς βροχοπτώσεις και άστατος καιρός θα κάνουν την εμφάνισή τους από το πρωί. Η συννεφιά θα πυκνώσει το απόγευμα για τις κατατακτήριες δοκιμές, με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου και αυξημένη πιθανότητα για περαιτέρω μπόρες. Η επιλογή ελαστικών και η εξέλιξη του setup θα είναι το απόλυτο κλειδί για ένα καλό τριήμερο.

Την Κυριακή 23 Αυγούστου, την ημέρα του Grand Prix θα ξεκινήσει με έντονη συννεφιά και πιθανότητα πρωινής βροχής, πριν ο καιρός δείξει σημάδια βελτίωσης αργότερα μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία στον κυρίως αγώνα θα φτάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου υπό ήπιο άνεμο, με τον κίνδυνο των ξαφνικών βροχοπτώσεων να παραμένει υπαρκτός αλλά μειωμένος.

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Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.