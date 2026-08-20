Η Lamborghini παρουσίασε τη νέα Revuelto SV των 1.065 ίππων, το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στο Χοκενχάιμ, σε περιορισμένη έκδοση 1.963 μονάδων.

Η Automobili Lamborghini ανοίγει ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στην ένδοξη ιστορία των Super Veloce, μιας γενεαλογίας που ξεκίνησε πριν από 55 χρόνια με τη θρυλική Miura SV. Η νέα Revuelto SV αποτελεί την απόλυτη έκφραση της ιταλικής φίρμας από τη Sant’Agata Bolognese, συνδυάζοντας την εξηλεκτρισμένη ισχύ του V12 με καθαρόαιμο αγωνιστικό DNA. Η παραγωγή της θα περιοριστεί αυστηρά σε 1.963 μονάδες, αποτίοντας φόρο τιμής στο έτος ίδρυσης της εταιρείας, και απευθύνεται στους πιο πιστούς συλλέκτες της μάρκας παγκοσμίως.

Speed has a new expression.

With a naturally aspirated V12, hybrid power and 1,065 CV, the new Lamborghini Revuelto SV redefines the driving experience. This is The Quantum of Driving: the precise moment when performance transforms into something entirely different, and every… pic.twitter.com/p0cA5vRyCw August 14, 2026

Υβριδική ισχύς 1.065 ίππων και καταιγιστικές επιδόσεις

Στην καρδιά του ιταλικού supercar βρίσκεται ο ατμοσφαιρικός V12 κινητήρας των 6,5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 825 ίππους στις 9.250 σ.α.λ. και διαθέτει όριο περιστροφής στις 9.500 σ.α.λ. Το θερμικό σύνολο συνεργάζεται αρμονικά με τρεις ηλεκτροκινητήρες, εκ των οποίων οι δύο κινούν τους εμπρός τροχούς και ο τρίτος βρίσκεται τοποθετημένος στο εγκάρσιο 8τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Σε συνδυασμό με μια αναβαθμισμένη μπαταρία ιόντων λιθίου 7,3 kWh μέγιστης ισχύος 190 kW, η συνολική ισχύς εκτοξεύεται στους 1.065 ίππους (+50 ίπποι σε σχέση με τη βασική έκδοση) και η ροπή στα 1.425 Nm.

Με αναλογία βάρους προς ισχύ στο εντυπωσιακό 1,66 κιλά ανά ίππο, οι επιδόσεις κόβουν την ανάσα: η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 2,4 δευτερόλεπτα, τα 0-200 χλμ/ώρα έρχονται σε 6,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 345 χλμ/ώρα. Παράλληλα, το ηλεκτρικό torque vectoring στον εμπρόσθιο άξονα παρέχει άμεση απόκριση κατά την είσοδο στις στροφές και μέγιστη πρόσφυση στην έξοδο, κάνοντας το αυτοκίνητο να μοιάζει αισθητά ελαφρύτερο και πιο ευέλικτο.

Αγωνιστική αεροδυναμική και απόλυτο ρεκόρ στο Χοκενχάιμ

Στον τομέα της αεροδυναμικής, οι μηχανικοί πέτυχαν 80% περισσότερη συνολική κάθετη δύναμη σε σύγκριση με την απλή Revuelto (+10% σε σχέση με την Aventador SVJ) και 60% μεγαλύτερη αεροδυναμική απόδοση. Το εμπρός splitter, τα νέα πτερύγια στον προφυλακτήρα που διοχετεύουν τον αέρα στα πλευρικά ψυγεία, η σταθερή πίσω αεροτομή διπλής διάταξης και το Gurney flap εξασφαλίζουν κορυφαία σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες και 12% αποδοτικότερη ψύξη των φρένων.

Αυτές οι βελτιώσεις αποτυπώθηκαν άμεσα στην πίστα: με επίσημο χρόνο γύρου 1:41.6 και οδηγό τον εργοστασιακό πιλότο Μάρκο Μαπέλι, η Revuelto SV αναδείχθηκε ως το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής που έχει καταγραφεί ποτέ στο απαιτητικό σιρκουί του Χοκενχάιμ.

Κορυφαία μηχανικά μέρη, ανάρτηση GT3 και πρόγραμμα «Pilota»

Η δυναμική συμπεριφορά υποστηρίζεται από χειροκίνητα ρυθμιζόμενα παθητικά αμορτισέρ προερχόμενα από την τεχνογνωσία των αγώνων GT3, τα οποία προσφέρουν 17% μεγαλύτερη ευελιξία και 10% περισσότερη πλευρική πρόσφυση. Για την επιβράδυνση φροντίζουν τα νέα καρμποκεραμικά φρένα CCM-R Plus εμπνευσμένα από τη Formula 1, με δίσκους 420 χλστ. εμπρός και 410 χλστ. πίσω, τα οποία ακινητοποιούν το θηρίο από τα 200 στα 0 χλμ/ώρα σε μόλις 110 μέτρα, σημειώνοντας 11% υψηλότερη ισχύ επιβράδυνσης.

Την εποπτεία του πλαισίου αναλαμβάνει ένας στρατηγικά τοποθετημένος αισθητήρας 6D κοντά στο κέντρο βάρους, ο οποίος μετρά επιταχύνσεις και γωνιακές ταχύτητες σε πραγματικό χρόνο, τροφοδοτώντας το σύστημα Integrated Brake Control για μείωση της απόστασης ακινητοποίησης έως 10% ακόμα και πάνω σε κερμπ. Επιπλέον, στο τιμόνι κάνει ντεμπούτο ο κόκκινος περιστροφικός διακόπτης για το πρόγραμμα Pilota, προσφέροντας πέντε διαφορετικά επίπεδα παραμετροποίησης του traction control.

Εσωτερικό «Feel Like a Pilot» και ειδικά εξελιγμένα ελαστικά

Στην καμπίνα κυριαρχεί η οδηγοκεντρική φιλοσοφία «Feel Like a Pilot», με εκτενή χρήση γυμνού ανθρακονήματος στα πάνελ των θυρών και νέα bucket καθίσματα επενδυμένα με Corsa-Tex και δέρμα. Εξωτερικά, η Revuelto SV ξεχωρίζει από τις σφυρήλατες ζάντες Dromos 20 ιντσών εμπρός και 21 ιντσών πίσω με κεντρικό μονό παξιμάδι Monolocker, καθώς και από τα 25 διαφορετικά τμήματα ορατού ανθρακονήματος.

Η Bridgestone, ως επίσημος τεχνικός συνεργάτης της Lamborghini, ανέπτυξε αποκλειστικά για το μοντέλο τα semi-slick ελαστικά πίστας Potenza Race R, τα οποία προσφέρουν ταχύτατο ζέσταμα και σταθερούς χρόνους γύρου, ενώ τη γκάμα συμπληρώνουν τα Potenza Sport για καθημερινή σπορ οδήγηση και τα χειμερινά Blizzak LM005.