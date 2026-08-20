Ο επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι άκρως σημαντικός για την Aston Martin και τη Honda, όμως ποινές περιμένουν τους Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ.

Στο επερχόμενο Grand Prix Ολλανδίας η Aston Martin ευελπιστεί να κάνει το επόμενο βήμα στη βελτίωση της αγωνιστικής της εικόνας. Έπειτα από το μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων στην Ουγγαρία που μεταμόρφωσε την AMR26, στο Ζάντβορτ θα έχει στη διάθεσή της ένα νέο «όπλο».

Η Honda αναμένεται να παρουσιάσει την αναβαθμισμένη μονάδα ισχύος της στην Ολλανδία, η οποία θα χρησιμοποιεί τα tokens εξέλιξης του μηχανισμού ADUO.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Το επόμενο βήμα

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα στη συνεργασία των δύο εταιρειών, έπειτα από το καταστροφικό ξεκίνημα στο 2026. Παρότι στην Ουγγαρία το μονοθέσιο ήταν 2 δευτερόλεπτα μακριά από το χρόνο της pole position, όλες οι ενδείξεις κάνουν λόγο για σαφή βελτίωση.

Στο στρατόπεδο της Honda έχουν εργαστεί πολύ σκληρά ώστε να φέρουν τις βελτιώσεις στην Ολλανδία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Honda βρίσκεται σχεδόν 100 ίππους πίσω από τον καλύτερο κινητήρα εσωτερικής καύσης, τον οποίο διαθέτει η Red Bull Racing και η Racing Bulls. Παράλληλα, η διαχείριση της μπαταρίας ήταν ένας ακόμη παράγοντας στον οποίο ο κινητήρας της Honda υστερούσε σημαντικά έναντι του ανταγωνισμού. Στόχος δεν είναι να φτάσουν το σημείο αναφοράς του grid, αλλά να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση ώστε το 2027 να παρουσιαστεί η ομάδα του Σίλβερστον ακόμη πιο δυνατή. Η Scuderia Ferrari έχει αποδείξει πως ακόμη και με τον τρίτο σε δυναμική κινητήρα μπορεί να πάρει εξαιρετικά αποτελέσματα, οπότε στην Aston Martin πλέον θα αρχίσουν να έχουν τους βαθμούς ως πρωταρχικό στόχο.

Τα καλά νέα για την ομάδα του Λόρενς Στρολ είναι πως στη Honda σύμφωνα με το BBC, όσοι εργαζόμενοι από την προηγούμενη γενιά μονάδων ισχύος της F1 είχαν μετατεθεί σε άλλα τμήματα, επέστρεψαν στο τωρινό project.

Από τις πίσω θέσεις οι Αλόνσο και Στρολ

Οι Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ θα πάρουν μια πρώτη γεύση από τη νέα μονάδα ισχύος στο FP1 του GP Ολλανδίας. Το αρνητικό για τους δύο οδηγούς είναι οι ποινές που θα δεχθούν, μιας και έχουν ήδη ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο εξαρτημάτων στα 11 πρώτα Grand Prix.

Οι κατατακτήριες σπριντ και μετέπειτα ο Αγώνας Σπριντ θα μας δώσουν μια γεύση από τη βελτίωση που θα έχει η εικόνα της Aston Martin. Στις τάξεις της ομάδας του Σίλβερστον επικρατεί αισιοδοξία, ενώ το τεχνικό τμήμα υπό την ηγεσία του Άντριαν Νιούι ετοιμάζει ένα ακόμη σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων που θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.