Ο Ντάνιελ Ρικάρντο έσπασε το χέρι του στην έξοδο που είχε στο FP2 και τη θέση του στο μονοθέσιο της AlphaTauri θα πάρει ο Λίαμ Λόσον.

Το «θύμα» στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Ολλανδίας ήταν ο Ντάνιελ Ρικάρντο. Ο Αυστραλός οδηγός της AlphaTauri είχε έξοδο στη Στροφή 3 της πίστας του Ζάντβορτ, κατά την οποία χτύπησε το αριστερό του χέρι. Ο Ρικάρντο τραυματίστηκε από τη βίαιη κίνηση του τιμονιού όταν το μονοθέσιο χτύπησε στις μπαριέρες και το ανέφερε αμέσως στους μηχανικούς της ομάδας του.

Μετά το ατύχημα ο Ντάνιελ Ρικάρντο μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε ακτινογραφίες. Από αυτές προέκυψε ότι υπέστη κάποιου είδους κάταγμα στο αριστερό του χέρι, όπως αρχικά επιβεβαίωσε ο Χέλμουτ Μάρκο στο motorsport.com και στη συνέχεια επιβεβαίωσε και η ομάδα, και έτσι δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στη συνέχεια του 3ημέρου.

an X-ray confirmed Daniel sustained a break to a metacarpal on his left hand, and this injury will not allow him to continue his duties, so he will be replaced by the team’s reserve driver Liam Lawson for the remainder of the #DutchGP weekend 👇