Άσχημα νέα για τον Αυστραλό οδηγό της AlphaTauri με τη συμμετοχή του στο υπόλοιπο αγωνιστικό τριήμερο του Ζάντβορτ να τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου δοκιμών του Grand Prix Ολλανδίας, ο Ντάνιελ Ρικάρντο είχε έξοδο στη στροφή τρία. Στο σημείο εκείνο είχε έξοδο λίγες στιγμές πριν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, ωστόσο αυτή του Αυστραλού της Scuderia AlphaTauri ήταν πιο σφοδρή απ’ ότι φάνηκε εξ’ αρχής.

Ο Ρικάρντο δυσκολεύτηκε να βγει από το μονοθέσιό του, καθώς χρησιμοποιούσε μόνο το ένα του χέρι. Όπως έγινε γνωστό από τη μετάδοση του F1TV o 33χρονος μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας με πόνους στον αριστερό του καρπό.

Μετά το πέρας του FP2 η FIA ανακοίνωσε πως ο Ρικάρντο θα μεταφερθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο για εξετάσεις στον καρπό του. Προς ώρας είναι άγνωστη η κατάσταση του Αυστραλού, ωστόσο το γεγονός πως θα χρειαστεί μεταφορά σε νοσοκομείο από το ιατρικό κέντρο της πίστας ενδεχομένως να σημαίνει πως η κατάστασή του είναι σοβαρή.

Σε περίπτωση που δεν καταφέρει να πάρει μέρος στο υπόλοιπο αγωνιστικό τριήμερο, η AlphaTauri έχει εναλλακτική. Στην πίστα βρίσκεται ο αναπληρωματικός της οδηγός, Λίαμ Λόσον, ο οποίος εφέτος αγωνίζεται στην ιαπωνική Super Formula.

Αναμένουμε σύντομα περεταίρω ανακοινώσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Ρικάρντο και ευελπιστούμε ο Αυστραλός να μην έχει κάτι σοβαρό.

Δείτε τη στιγμή της πρόσκρουσης του Ρικάρντο στις μπαριέρες στο FP2.

Replay of Piastri and Ricciardo hit barrier on turn 3 10 minutes in FP2🫣#F1 #DutchGPhttps://t.co/wxoVtF1ZVB