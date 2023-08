O Λάντο Νόρις της McLaren ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Ζάντβορτ μπροστά από τον Φεραστάπεν.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Ολλανδίας της Formula 1 με το FP2 να είναι γεμάτο δράση και απρόοπτα. Η βροχή έμεινε μακριά από την πίστα του Ζάντβορτ και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στις ομάδες και τους οδηγούς να ολοκληρώσουν τα προγράμματά τους. Στη διαδικασία είδαμε προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα ώστε άπαντες να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα.

Ταχύτερος στο FP2 ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren, ο οποίος έστρεψε όλα τα βλέμματα πάνω του και στην αναβαθμισμένη MCL60. Ο Βρετανός έκανε την έκπληξη και με τη μαλακή γόμα σημείωσε το 1:11,330 και ήταν ταχύτερος του Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. H μεταξύ τους διαφορά ήταν μόλις 23 χιλιοστά του δευτερολέπτου και δεν αποκλείεται η μάχη τους να συνεχιστεί μέχρι και τη μάχη της pole position. Τρίτος ήταν ο Άλεξ Άλμπον της Williams, ο οποίος εντυπωσίασε με την επίδοσή του, ωστόσο η βρετανική ομάδα συνηθίζει να ξεκινά καλά τα αγωνιστικά τριήμερα και να χάνει απόδοση έναντι του ανταγωνισμού.

Lando Norris is our fastest driver in FP2 thus far with a lap time of 1:11.330 ⏱️



Home hero Max Verstappen sits in P2 👀#DutchGP #F1

Στην 4η θέση ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG, o οποίος ήταν 0,308 πιο αργός από τον Νόρις και 0,082 δευτ. ταχύτερος του εντυπωσιακού Γιούκι Τσουνόντα της Scuderia AlphaTauri. Στην 6η θέση βρέθηκε ο Πιέρ Γκασλί της Alpine ενώ μόλις στην 7η θέση ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ. Ο Λανς Στρολ ήταν ο ταχύτερος οδηγός της Aston Martin στη διαδικασία μπροστά από τον Βάλτερι Μπότας της Alfa Romeo, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο από δεύτερος στο FP1 κατέληξε δέκατος στο FP2. Συνολικά είχαμε οκτώ διαφορετικές ομάδες στις δέκα πρώτες θέσεις.

Η ομάδα-μυστήριο της διαδικασίας δεν ήταν άλλη από τη Scuderia Ferrari. Μόλις στην 11η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ ενώ ο Κάρλος Σάινθ βρέθηκε στη 16η θέση. Η SF-23 προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς ούτε σε ρυθμό αγώνα δεν πλησίασε τους άμεσους ανταγωνιστές της.

Στο FP2 αντικρίσαμε ένα πολύ παράξενο στιγμιότυπο. Λίγο μετά την ολοκλήρωση του πρώτου 10λέπτου οι Όσκαρ Πιάστρι και Ντάνιελ Ρικάρντο είχαν έξοδο και έπεσαν στις μπαριέρες στη στροφή τρία. Οι δύο οδηγοί δεν είχαν επαφή μεταξύ τους, με τον οδηγό της McLaren να χάνει τον έλεγχο αρχικά, ενώ ο Αυστραλός της AlphaTauri ακολούθησε το παράδειγμα του συμπατριώτη του λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

🚩 RED FLAG 🚩



Piastri and Ricciardo are stopped by the barriers on the banking! #DutchGP #F1

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 13:00 ώρα Ελλάδος με την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Αποτελέσματα FP2 GP Ολλανδίας

Φωτογραφίες: McLaren