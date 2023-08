Ο Πέκο Μπανάια πήρε με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο άλλη μία νίκη με την Ducati και επιβεβαίωσε ποιος είναι το φετινό φαβορί.

Το GP Αυστρίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP στο Red Bull Ring ήταν ένας αγώνας στον οποίο ο Πέκο Μπανάια κυριάρχησε απόλυτα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο Ιταλός πρωταθλητής με την εργοστασιακή Lenovo Ducati, αφού κέρδισε χθες το Σπριντ, ξεκίνησε από την pole και δεν έχασε την πρωτοπορία ούτε για ένα δευτερόλεπτο, φτάνοντας στην 5η φετινή του νίκη και διευρύνοντας το προβάδισμά του στη βαθμολογία. Ο Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ έκανε ό,τι μπορούσε στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του αλλά δεν είχε αντίδοτο στην ταχύτητα του Μπανάια και τερμάτισε στη 2η θέση. Ο Μάρκο Μπετζέκι της VR46 Ducati επέστρεψε στο βάθρο των νικητών με την 3η θέση που πήρε στον αγώνα.

FIVE race wins in 2023! 🖐 @PeccoBagnaia puts on another dominant display in Spielberg 🏆#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/WNKGgA6pbu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 20, 2023

Εκκίνηση

Λαμπρός καλοκαιρινός ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες υποδέχτηκαν τους αναβάτες στο grid του Red Bull Ring, όταν πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση. Όλοι επέλεξαν να ξεκινήσουν τον αγώνα με το μεσαίο πίσω ελαστικό της Michelin, εκτός από τον Μαρκ Μάρκεθ, που ξεκίνησε με το μαλακό.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Πέκο Μπανάια από την pole position πετάχτηκε μπροστά και κράτησε την πρωτοπορία, ακολουθούμενος από τις δύο ΚΤΜ των Μπραντ Μπίντερ και Τζακ Μίλερ. Ακολουθούσε μια στρατιά από μοτοσικλέτες της Ducati, με τους Αλεξ Μάρκεθ, Λούκα Μαρίνι, Μάρκο Μπετζέκι και Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος όμως έπρεπε να εκτίσει ποινή Long Lap.

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό βρέθηκε αρχικά στην 7η θέση αλλά σύντομα τον «κατάπιαν» οι δύο Aprilia των Βινιάλες, ο οποίος έκανε άλλη μία κακή εκκίνηση από τη 2η θέση, και Αλέιξ Εσπαργκαρό. Τον Κουαρταραρό μάλιστα πέρασαν και οι Ενέα Μπαστιανίνι και Ζοάν Ζαρκό.

Μάχη κορυφής

Οι δύο πρωτοπόροι από τους πρώτους γύρους του αγώνα είχαν το δικό τους ρυθμό και απομακρύνθηκαν από τον Μίλερ, που αδυνατούσε να τους ακολουθήσει. Ο Μπανάια παρέμενε στην πρώτη θέση αλλά ο Μπίντερ ήταν πολύ επιθετικό και απειλούσε ανοιχτά τον πρωταθλητή με προσπέραση.

Πιο πίσω, ο Μίλερ δεν είχε σε καμία περίπτωση το ρυθμό του ομόσταβλού του και έχανε θέσεις, αφού τον πέρασαν διαδοχικά οι Α. Μάρκεθ, Μπετζέκι και Μαρίνι, ενώ τον πλησίαζε επικίνδυνα και ο Μάβερικ Βινιάλες. Η διεκδίκηση της 3η θέσης του βάθρου όμως ήταν ενδοοικογενειακή υπόθεση της Ducati, με τους Α. Μάρκεθ και Μπετζέκι να τη διεκδικούν και τον Μαρίνι να πρακολουθεί με ενδιαφέρον την εξέλιξή της.

Αγώνας αναμονής

Με τους αναβάτες να βρίσκουν το ρυθμό τους στον αγώνα και να αρχίζουν να σκέφτονται τη ζωή των ελαστικών τους, οι μάχες στην πίστα έγιναν σαφώς λιγότερες. Ο Μπανάια βρήκε την ευκαιρία και αργά αλλά σταθερά άνοιγε τη διαφορά από τον Μπίντερ, φτάνοντάς τη στο μισό δευτερόλεπτο. Σε αυτό βέβαια συμμετείχε και η υψηλή θερμοκρασία, με τον Νοτιοαφρικανό να μένει λίγο πίσω για να αποφύγει τον ζεστό αέρα που έφτανε στο εμπρός ελαστικό του.

Αυτός που περνούσε ένα διόλου ευχάριστο απόγευμα στο Σπίλμπεργκ ήταν ο Τζακ Μίλερ. Ο Αυστραλός της ΚΤΜ έχανε τη μία θέση μετά την άλλη και δεν πέρασε πολλή ώρα που βρέθηκε να παλεύει με τους Μπαστιανίνι, Ζαρκό και Κουαρταραρό για τη 10η θέση.

Ο ρυθμός του πρωταθλητή

Ο Πέκο Μπανάια ήταν αδυσώπητος στην πρωτοπορία του αγώνα και γύρο με το γύρο μεγάλωνε όλο και περισσότερο τη διαφορά του από τον Μπραντ Μπίντερ. Ιδιαίτερα μπαίνοντας στο τελευταίο τρίτο του αγώνα ο Ιταλός πρωταθλητής έκανε μια σειρά γρήγορων γύρων που έφεραν τη διαφορά από το διώκτη του στα 3 δευτερόλεπτα και ουσιαστικά «κλείδωσαν» τη νίκη του.

Πιο πίσω, ο Μάρκο Μπετζέκι δεν είχε εγκαταλείψει το όνειρο της 3η θέσης και συνέχιζε να επιτίθεται στον Αλεξ Μάρκεθ. Ο Ιταλός προσπάθησε περισσότερες από μία φορά να προσπεράσει, αλλά ο Ισπανός αμυνόταν με επιτυχία και διατηρούσε τη θέση στο βάθρο.

Η μονομαχία αυτή κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον του αγώνα για αρκετούς γύρους, αφού η υπόθεση «νίκη» είχε κριθεί, αλλά η φανερά ανώτερη ταχύτητα του Μπετζέκι ήταν έκανε την προσπέραση απλώς θέμα χρόνου. Ο νεαρός Ιταλός τελικά τα κατάφερε λίγο αργότερα και αμέσως απομακρύνθηκε από τον Α. Μάρκεθ, ο οποίος τώρα έπρεπε να παλέψει με τον Λούκα Μαρίνι.

Μια εύκολη νίκη

Στους γύρους που απέμεναν μέχρι το τέλος ο Πέκο Μπανάια δεν αντιμετώπισε προβλήματα και τερμάτισε με άνεση στην πρώτη θέση, για να πανηγυρίσει την 5η φετινή του νίκη. Ο Μπραντ Μπίντερ τερμάτισε στη μοναχική 2η θέση και ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν με άνεση 3ος. Ο Λούκα Μαρίνι επικράτησε τελικά στη μάχη της 4ης θέσης και άφησε στην 5η τον Αλεξ Μάρκεθ. Ακολούθησαν οι Μάβερικ Βινιάλες, Χόρχε Μαρτίν, Φάμπιο Κουαρταραρό, Αλέιξ Εσπαργκαρό και Ενέα Μπαστιανίνι.

» Οι βαθμολογίες του MotoGP μετά την Αυστρία

Επόμενος αγώνας είναι το GP Καταλονίας στη Βαρκελώνη σε δύο εβδομάδες, το τριήμερο 1-3 Σεπτεμβρίου.

Αποτελέσματα