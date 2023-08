Ο Πέκο Μπανάια πήρε μια κυριαρχική νίκη για την Ducati στον Αγώνα Σπριντ του GP Αυσυτρίας.

Ο αγώνας Σπριντ του GP Αυστρίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ήταν παράσταση για ένα ρόλο, με τον poleman Πέκο Μπανάια να παίρνει με χαρακτηριστική άνεση τη νίκη. Ήταν η 4η φετινή επικράτηση του Ιταλού αναβάτη της Lenovo Ducati σε αγώνα Σπριντ και τον βοηθά να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας. Πίσω από τον πρωταθλητή τερμάτισε ο Μπραντ Μπίντερ, με την ΚΤΜ να πανηγυρίζει μια 2η θέση στον εντός έδρας αγώνα της. Το χάλκινο μετάλλιο πήγε στον Χόρχε Μαρτίν, με τον Ισπανό της Pramac Ducati να προκαλεί την οργή κάποιων συναθλητών του με τις αμφιλεγόμενες κινήσεις του στην πίστα.

Ήταν ένα ηλιόλουστο και ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα στο Σπίλμπεργκ όταν οι αναβάτες με τις μοτοσικλέτες τους πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση. Τα κόκκινα φώτα έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Πέκο Μπανάια πετάχτηκε μπροστά, ακολουθούμενος από τις δύο ΚΤΜ των Μπίντερ και Μίλερ.

Το χάος…

Ο Βινιάλες αντίθετα έκανε πολύ κακή εκκίνηση και βρέθηκε πολύ πίσω. Αυτό τον έφερε μέσα στην αλυσιδωτή αντίδραση που ξεκίνησε από τον Μαρτίν και οδήγησε στις πτώσεις των Ολιβέιρα, Κουαρταραρό, Ολιβέιρα και Ζαρκό. Από αυτούς μόνο ο Κουαρταραρό κατάφερε να συνεχίσει, αν και στην τελευταία θέση, ενώ ο Βινιάλες είχε πέσει στη 15η θέση.

Πολύ καλά ξεκίνησε ο Μαρίνι που βρέθηκε στην 4η θέση και ο Μαρτίν ήταν 5ος, αν και υπό διερεύνηση από τους αγωνοδίκες για το ατύχημα που προκάλεσε στην εκκίνηση. Πίσω του είχε τους Άλεξ Μάρκεθ, Πολ Εσπαργκαρό, Αλέιξ Εσπαργκαρό και τον Μαρκ Μάρκεθ, που παρότι ξεκίνησε από τη 18η θέση είχε ανέβει στην 9η.

Στους πρώτους γύρους του αγώνα ο Μπίντερ ήταν αρκετά επιθετικός και προσπάθησε να απειλήσει τον Μπανάια, ο οποίος όμως κατάφερε να αμυνθεί αποτελεσματικά και να διατηρήσει την πρώτη θέση. Οι δύο πρωτοπόροι γρήγορα απομακρύνθηκαν από τους υπόλοιπους, αφήνοντας τον Μίλερ να παλεύει με όσους τον ακολουθούσαν. Ο Αυστραλός δεν είχε απάντηση στις επιθέσεις των Μαρίνι και Μαρτίν και είδε τις δύο Ducati να τον προσπερνούν και να τον ρίχνουν στην 5η θέση.

Η επιθετικότητα του Μαρτίν συνεχίστηκε και ο Ισπανός προκάλεσε άλλη μία πτώση, όταν είχε επαφή με τον Μαρίνι στην προσπάθειά του να προσπεράσει τον Ιταλό. Όλα αυτά μάλιστα υπό το βλέμμα του Βαλεντίνο Ρόσι, ο οποίος είναι ετεροθαλής αδεφός του Μαρίνι και παρακολουθούσε τον αγώνα από την άκρη της πίστας. Ο Μαρτίν έτσι ανέβηκε στην 3η θέση αλλά σίγουρα θα είχε πολλά να συζητήσει με τους αγωνοδίκες μετά το τέλος του αγώνα.

Μια εύκολη νίκη

Ο Μπανάια στο μεταξύ είχε ξεφύγει από τον Μπίντερ και απολάμβανε μιαν άνετη πρωτοπορία, με τη διαφορά του από τον Νοτιοαφρικανό να έχει ξεπεράσει το 1,5 δευτερόλεπτο. Πιο πίσω ο Μίλερ έχασε άλλη μία θέση από τον Άλεξ Μάρκεθ ενώ ο Μάβερικ Βινιάλες ανέβαινε συνεχώς στην κατάταξη και είχε φτάσει στην 8η θέση, πίσω από τον ομόσταβλό του στην Aprilia.

Μέχρι το τέλος η κυριαρχία του Μπανάια δεν αμφισβητήθηκε και ο Ιταλός της Ducati πήρε τη νίκη και το 4ο χρυσό μετάλλιο (που απονέμεται στον νικητή του Αγώνα Σπριντ) στη φετινή σεζόν. Ο Μπραντ Μπίντερ πήρε με άνεση τη 2η θέση και ο Χόρχε Μαρτίν, που ξεκίνησε από τη 12η θέση, πήρε την 3η θέση. Ακολούθησαν οι Α. Μάρκεθ, Μίλερ, Π. Εσπαργκαρό, Α. Εσπαργκαρό, Βινιάλες και Μορμπιντέλι.

Ο κυρίως αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει αύριο στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα