Δύο μοντέλα του Renault Group στη λίστα των φιναλίστ για το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα.

Οι μάρκες Renault και Dacia, υπό τη επίσημη εκπροσώπηση της Grand Automotive Hellas, συνεχίζουν με επιτυχία την πορεία τους στην ελληνική αγορά. Μετά τα αλλεπάλληλα ρεκόρ των τελευταίων μηνών, που βρίσκουν τις μάρκες κοντά στο 10% μεριδίου σε πωλήσεις, ήρθε η ώρα της πιο σημαντικής αναγνώρισης για τα νέα μοντέλα Renault και Dacia.

Το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός θεσμός, ο οποίος κάθε χρόνο βραβεύει το καλύτερο από τα εντελώς νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 12μηνο. Ο θεσμός αποτελείται από 27 μέλη, επαγγελματίες συντάκτες αυτοκινήτου, ξεκίνησε τη δράση του το 2006, με την ανάδειξη του “Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2007” και έκτοτε έχει αδιάκοπη παρουσία στην ελληνική αυτοκινητική πραγματικότητα.

Σκληρή μάχη για τη νίκη

Φέτος, η κούρσα, για την ανάδειξη της τελικής 10άδας, ήταν πιο σκληρή από ποτέ, με συνολικά 50 νέα μοντέλα να διεκδικούν την αναγνώριση, ενώ λόγω της ισοψηφίας δύο μοντέλων, οι φιναλίστ έφτασαν τους 11.

Μέσα σε αυτό το πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, δύο μοντέλα από τις μάρκες που εκπροσωπούν το Renault Group στην ελληνική αγορά κατάφεραν να ξεχωρίζουν. Τόσο το νέο Renault 5, όσο και το νέο Dacia Bigster, αναδεικνύουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο τη δυναμική των μαρκών και στην Ελλάδα, αλλά και την επιτυχία του στρατηγικού πλάνου Renaulution.

Με το Renault 5 E-Tech Electric, η Renault εφηύρε από την αρχή το θρυλικό «5άρι» ως αμιγώς ηλεκτρικό, σχεδιασμένο με στόχο να κάνει ακόμα πιο επιθυμητή την ηλεκτροκίνηση χάρη στον εντυπωσιακό του σχεδιασμό και την οδηγοκεντρική οδική του συμπεριφορά.

Το πρώτο Renault 5, που κυκλοφόρησε το 1972, άφησε τη σφραγίδα του χάρη στη μοντέρνα, αντισυμβατική του σχεδίαση. Για εκατομμύρια οικογένειες, ήταν ένα αυτοκίνητο που έδινε απαντήσεις στις προκλήσεις της εποχής.

Το σύγχρονο Renault 5 E-Tech electric, είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, μήκους 3,92 μέτρων, με σχεδίαση που μαγνητίζει. Βασισμένο στη νέα πλατφόρμα AmpR Small, με πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, δανεισμένη από μοντέλα ανώτερων κατηγοριών, το ηλεκτρικό αυτό pop σύμβολο προσφέρει μια δυναμική και απολαυστική οδηγική εμπειρία.

Κατασκευασμένο στη βόρεια Γαλλία, ως μέρος ενός βιώσιμου συστήματος παραγωγής, το Renault 5 E-Tech electric διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να καθιερωθεί ως αυτοκίνητο πόλης, αλλά και ως σημείο αναφοράς για την ενεργειακή μετάβαση. Στην Ελλάδα διατίθεται από €22.400 (η τιμή περιλαμβάνει κρατική επιδότηση ΚΗ3 3.000€ και όφελος απόσυρσης ΚΗ3 1.500€) με δύο επίπεδα εξοπλισμού, ιπποδύναμη έως 150 ίππους και με έως 410 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας.

Το νέο Bigster εκφράζει τη στρατηγική και το όραμα της Dacia για την κατηγορία C-SUV, ως ένα μοντέλο που συνδυάζει την απλότητα, την πρακτικότητα και τη στιβαρότητα, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν αυθεντικότητα. Το Bigster προσφέρει γενναιόδωρους εσωτερικούς χώρους, μεγάλο χώρο αποσκευών και εξαιρετικές εκτός δρόμου ικανότητες.

Το Bigster συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, μέσω της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών, όπως το Starkle, ένα καινοτόμο πλαστικό που αποτελείται κατά 20% από ανακυκλωμένα υλικά και είναι πλήρως ανακυκλώσιμο.

Βασισμένο στην πλατφόρμα CMF-B, το Bigster επωφελείται από κινητήρες νέας γενιάς που συνδυάζουν τις επιδόσεις με την αποδοτικότητα. Hybrid 155: πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης | Mild Hybrid 140: σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας με 1.2L turbo βενζινοκινητήρα | Mild Hybrid-G 140: με κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνης/υγραερίου) με ήπια υβριδική τεχνολογία που εξασφαλίζει αυτονομία έως 1.450 km | Hybrid-G 150 4x4: με υβριδικό κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG), ηλεκτρική τετρακίνηση και κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.

Με τιμή εκκίνησης €23.800, ενσαρκώνει τη βασική υπόσχεση της μάρκας, δηλαδή να καταστήσει προσιτό σε όλους ό,τι έχει ανάγκη ο σύγχρονος οδηγός, χωρίς συμβιβασμούς σε αντοχή, ασφάλεια και τεχνολογία.