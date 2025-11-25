Η ιταλική μάρκα επιβεβαίωσε τις γόμες ελαστικών που θα χρησιμοποιήσουν οι 11 ομάδες της Formula 1 την επόμενη αγωνιστική χρονιά.

Η Pirelli αναπτύσσει εδώ και μήνες νέες γόμες προσαρμοσμένες στους κανονισμούς της Formula 1 του 2026 που αλλάζουν πολλά στον τομέα των ελαστικών. Συγκεκριμένα τα εμπρός ελαστικά θα έχουν κατά 25 mm μικρότερο πλάτος και τα πίσω ελαστικά 30 mm. Αυτή η αλλαγή γίνεται για δύο λόγους: Ο ένας είναι το μικρότερο μέγεθος μονοθεσίων από την επόμενη σεζόν και ο δεύτερος είναι η προσπάθεια μείωσης του συνολικού τους βάρους.

Στα… pits η προβληματική C6

Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών εξέλιξης ως και το τελικό τεστ στο Μεξικό, και ενόψει της οριστικής ομολογκασιόν τους έως τις 15 Δεκεμβρίου, η Pirelli αποφάσισε να παραμείνει σε πέντε γόμες για το 2026: Από τη C1 έως τη C5.

Ο λόγος ήταν καθαρά στρατηγικός: η εταιρεία ήθελε μεγαλύτερες διαφορές από γόμα σε γόμα, τόσο σε φθορά όσο και σε απόδοση, ώστε να προσφέρει πλουραλισμό στις στρατηγικές επιλογές. Το 2025, κάποιες γόμες –όπως C2 και C3– είχαν πολύ μικρή διαφορά χρόνου, αναγκάζοντας την Pirelli να παραλείπει ένα σκαλοπάτι στα GP Βελγίου και ΗΠΑ.

Με βάση τα δεδομένα που σύλλεξε η Pirelli, η νέα C6 βρισκόταν υπερβολικά κοντά στα C5, χωρίς να προσφέρει ουσιαστικό πλεονέκτημα.

such a pretty clip of charles driving for the pirelli testing ☀️



📷: antoine pic.twitter.com/b4jAFhZOTN February 6, 2025

Πότε θα γίνουν οι δοκιμές των ελαστικών του 2026

Οι πρώτες δοκιμές από τις ομάδες θα πραγματοποιηθούν στο καθιερωμένο τεστ στο Άμπου Ντάμπι στις 9 Δεκεμβρίου μετά το φινάλε της σεζόν. Εκεί η Pirelli θα έχει όλα τα νέα ελαστικά εκτός της C1, η οποία θεωρείται υπερβολικά σκληρή για την πίστα του Άμπου Ντάμπι.

🚨 Kimi was out on circuit today testing the 2026 Pirelli tyres



Best time ~ 1:14.903 pic.twitter.com/jEml3bPIFp — Mercedes-AMG Passion Club (@MercedesAMGPCF1) June 4, 2025

Κάθε ομάδα θα διαθέσει ένα μονοθέσιο στις δοκιμές ελαστικών, ενώ το δεύτερο θα ανατεθεί σε rookie, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Formula 1.

Για την προσομοίωση των νέων κανονισμών του 2026, οι ομάδες θα μειώσουν τα επίπεδα κάθετης δύναμης, με την Pirelli να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε δεδομένα προσομοίωσης, καθώς τα μονοθέσια του 2026 εξελίσσονται ραγδαία σε αεροδυναμικό επίπεδο από την αρχή της χρονιάς.