Ο πρωταθλητής με την Ducati ήταν ταχύτερος στις κατατακτήριες του Red Bull Ring μπροστά από τους Βινιάλες και Μπίντερ.

Ο νόμος του Πέκο Μπανάια εφαρμόστηκε στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Αυστρίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP. Ο Ιταλός αναβάτης της εργοστασιακής Lenovo Ducati με έναν πολύ γρήγορο γύρο στο τέλος της περιόδου εξασφάλισε την pole position για τους δύο αγώνες του Σαββατοκύριακου. Ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia θα βρίσκεται στη 2η θέση και ο Μπραντ Μπίντερ στον εντός έδρας αγώνα της ΚΤΜ θα εκκινήσει από την 3η θέση.

Οι κατατακτήριες στο Red Bull Ring ξεκίνησαν με καλό καιρό και τον ήλιο να λάμπει πάνω από τα βουνά της Στυρίας. Το πρώτο σκέλος της διαδικασίας είχε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς σε αυτό συμμετείχαν οι δύο Repsol Honda των Μάρκεθ και Μιρ, η εργοστασιακή Ducati του Μπαστιανίνι , η εργοστασιακή ΚΤΜ του Μίλερ και η VR46 Ducati του Λούκα Μαρίνι.

Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια των αναβατών, δύο μοτοσικλέτες της ΚΤΜ ήταν αυτές που ανέβηκαν προσωρινά στις δύο προνομιούχες θέσεις, με τον Μίλερ πρώτο και τον Πολ Εσπαργκαρό της GasGas στη δεύτερη θέση. Οι Μαρίνι (VR46 Ducati) και Μορμπιντέλι (Yamaha) ακολουθούσαν από κοντά ενώ οι Honda είχαν μείνει αρκετά πιο πίσω.

Στη δεύτερη προσπάθεια, ο Λούκα Μαρίνι έκανε την επίθεσή του και πέρασε για λίγο στην πρώτη θέση, με διαφορά 3 χιλιοστών του δευτερολέπτου από τον Μίλερ. Ο Αυστραλός της ΚΤΜ όμως βρήκε έναν εξαιρετικό γύρο στο τέλος, ανέβηκε ξανά στην πρώτη θέση και «κλείδωσε» την πρωτιά στο Q1. Ο Μαρίνι κράτησε τη 2η θέση και προκρίθηκε επίσης στο Q2, παρά την προσπάθεια στο τέλος του Πολ Εσπαργκαρό. Ο Μπαστιανίνι έμεινε στην 4η θέση ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ θα εκκινήσει τόσο το Σπριντ όσο και τον αγώνα της Κυριακής από τη 18η θέση.

Το δεύτερο και κρισιμότερο σκέλος των κατατακτήριων ξεκίνησε με μεγάλη προσμονή, καθώς στη μάχη για την pole ρίχνονταν πολλοί αναβάτες από τρία διαφορετικά εργοστάσια: την Ducati, την ΚΤΜ και την Aprilia.

Κι ενώ ο Μάβερικ Βινιάλες ανέβαινε προσωρινά στην πρώτη θέση, ο Αλέιξ Εσπαργκαρό με την άλλη Aprilia είχε πτώση και έπρεπε να επιστρέψει στο γκαράζ για να πάρει τη δεύτερη μοτοσικλέτα του. Ο Πέκο Μπανάια ήταν 2ος ενώ εντύπωση προκάλεσε η 3η θέση του Φάμπιο Κουαρταραρό με τη μη ανταγωνιστική Yamaha μετά την πρώτη γρήγορη προσπάθεια.

Όταν οι αναβάτες έβαλαν φρέσκο μαλακό ελαστικό στις μοτοσικλέτες τους και ξαναβγήκαν στην πίστα, οι χρόνοι βελτιώθηκαν αισθητά. Ο Βινιάλες έριξε το δικό του χρόνο για να διατηρηθεί στην πρώτη θέση αλλά ο Πέκο Μπανάια βρήκε έναν εξαιρετικό γύρο στο τέλος για να ανέβει εκείνος στην πρώτη θέση και να εξασφαλίσει την pole position.

Ο Βινιάλες έχασε την pole για μόλις 37 χιλιοστά του δευτερολέπτου αλλά κράτησε την πολύ καλή 2η θέση για την εκκίνηση των αγώνων. Ο Μπραντ Μπίντερ, που την ημέρα των κατατακτήριων ανακοινώθηκε ότι ανανέωσε με την ΚΤΜ για τα επόμενα δύο χρόνια, εξασφάλισε εκκίνηση από την πρώτη σειρά με την 3η θέση. Ακολούθησαν οι Μίλερ, Α. Μάρκεθ, Μαρίνι, Μπετζέκι, Ολιβέιρα, Κουαρταραρό, Ζαρκό, Α. Εσπαργκαρό και Μαρτίν, o οποίος έχασε τον καλύτερο χρόνο του λόγω παραβίασης των ορίων της πίστας.

