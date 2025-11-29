Η μάχη του τίτλου παραμένει ανοιχτή με τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren να κυριαρχεί στις κατατακτήριες της Λουσέιλ, μπροστά από τους Νόρις και Φερστάπεν.

Για προτελευταία φορά στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 είχαμε κατατακτήριες δοκιμές, κάτω από τα φώτα της Λουσέιλ για το Grand Prix του Κατάρ. Ο αναγεννημένος αυτό το 3ήμερο Όσκαρ Πιάστρι, σε μια πίστα που ξέρουμε ότι αγαπάει, ήταν ο ταχύτερος της ημέρας και μετά τη νίκη του στο Σπριντ, εξασφάλισε την pole position για τον αγώνα της Κυριακής. Ο Αυστραλός της McLaren θα έχει δίπλα του, στη 2η θέση, τον άνθρωπο που κυνηγάει στη βαθμολογία: τον Λάντο Νόρις με την άλλη McLaren. Ο τρίτος διεκδικητής του τίτλου, ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull, θα βρίσκεται στην 3η θέση της εκκίνησης, για κάνει τη μάχη ακόμα πιο ενδιαφέρουσα.

Q1

Το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων άρχισε με αρκετά ασυνήθιστα ονόματα να περνούν από τις πρώτες θέσεις του πίνακα των χρόνων, καθώς η φύση ενός 3ημέρου με Σπριντ σημαίνει ότι πολλοί οδηγοί κάνουν τη πρώτη τους προσπάθεια με χρησιμοποιημένα ελαστικά. Ωστόσο, η τάξη αποκαταστάθηκε όσο πηγαίναμε προς το τέλος του 18λέπτου.

Τελικά, όπως αναμενόταν, η κορυφή ήταν αποκλειστική υπόθεση των McLaren, με τον Νόρις λίγο (77 χιλιοστά του δευτερολέπτου) μπροστά από τον Πιάστρι. Πιο πίσω όμως, δεν έλειψαν οι εκπλήξεις. Όπως έγινε στο SQ1, και για δεύτερο Q1 στη σειρά, o Λούις Χάμιλτον αποκλείστηκε, μένοντας στη 18η θέση. Μαζί με τον Βρετανό της Ferrrari εκτός συνέχειας έμειναν οι Τσουνόντα, Οκόν, Στρολ και Κολαπίντο.

Q2

Στο δεύτερο σκέλος ο Όσκαρ Πιάστρι δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης για τη φόρμα του στο Κατάρ και έγραψε «με την πρώτη» έναν πολύ καλό χρόνο, που τον έφερε στην κορυφή του πίνακα των χρόνων με αρκετά μεγάλη διαφορά και τον κράτησε εκεί με άνεση μέχρι το τέλος, μπροστά από τους Νόρις και Φερσταπεν.

Η μεγάλη δόθηκε, όπως συνήθως, για την είσοδο στην τελική 10άδα που συνέχισε στο Q3. Με τις διαφορές να είναι πολύ μικρές, οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια ήταν οι Χούλκενμπεργκ, Λόσον, Μπέρμαν, Μπορτολέτο και Άλμπον.

Q3

Στην απόλυτη δοκιμασία του τρίτου σκέλους, η μονομαχία των δύο McLaren κορυφώθηκε.Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια, ο Λάντο Νόρις ήταν 35 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Όσκαρ Πιάστρι και έδωσε νέο ενδιαφέρον στη διαδικασία, με τον Ράσελ να ακολουθεί 3 δέκατα πιο πίσω. Ο Λεκλέρ είχε ένα πολύ τρομακτικό τετακέ 720 μοιρών, αλλά κατάφερε να συνεχίσει χωρίς να χτυπήσει πουθενά.

Η δεύτερη γρήγορη προσπάθεια καθυστέρησε ελαφρώς, καθώς η διαδικασία διακόπηκε για λίγα λεπτά με κόκκινη σημαία για να καθαριστεί η πίστα. Η διακοπή φάνηκε να επηρεάζει περισσότερο τον Νόρις, ο οποίος έκανε ένα λάθος στο ξεκίνημα του γύρου και δεν μπόρεσε να βελτιώσει. Το κατάφερε όμως ο Πιάστρι, ο οποίος με έναν πολύ καλό γύρο εξασφάλισε την pole position και άφησε τον Νόρις στην 2η θέση.

Ο Φερστάπεν έκανε στο τέλος τον καλύτερο γύρο του όλου του 3ημέρου, αλλά δεν κατάφερε να ανέβει πάνω από την 3η θέση, αφήνοντας πίσω του τις δύο Mercedes των Ράσελ και Αντονέλι. Ακολούθησαν οι ΧΑτζάρ, Σάινθ. Αλόνσο, Γκασλί και Λεκλέρ.

Ο αγώνας της Κυριακής θα αρχίσει στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα