Ο Αυστραλός πήρε μία νίκη ψυχολογίας και θέλει να συνεχίσει στο ίδιο μομέντουμ στις κατατακτήριες και στο Grand Prix στο Κατάρ.

Η πρώτη αποστολή του Όσκαρ Πιάστρι ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Grand Prix Κατάρ. Ο Αυστραλός κέρδισε με άνεση τον Αγώνα Σπριντ 19 γύρων στη Λουσέιλ, σε έναν αγώνα στον οποίο δεν είδαμε τη δράση που περιμέναμε.

Ως αποτέλεσμα η διαφορά στη βαθμολογία από τον Λάντο Νόρις, ο οποίος τερμάτισε 3ος, είναι πλέον στους 22 βαθμούς.

Job done for Oscar 💪



Eight points in the bag 👏#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/q9EiWUE8T3 — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Ο μεταμορφωμένος Πιάστρι

Μετά το τέλος του Αγώνα Σπριντ, ο Πιάστρι αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο έζησε τους 19 γύρους στη Λουσέιλ και την επιστροφή του στην 1η θέση.

«Όλα κύλησαν ομαλά. Έως τώρα έχουμε ένα πολύ καλό τριήμερο. Είμαι χαρούμενος και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι», είπε αρχικά.

Έπειτα από μία σειρά κακών αποτελεσμάτων ο οδηγός της McLaren Racing μίλησε για τους λόγους που έχει επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις μετά από καιρό.

«Είναι ένα εντελώς διαφορετικό σιρκουί σε σχέση με τα προηγούμενα. Έχει στροφές υψηλής τελικής ταχύτητας, η άσφαλτος έχει περισσότερη πρόσφυση. Στα τελευταία δύο τριήμερα τα πράγματα πήγαν πολύ άσχημα από πλευράς ατυχίας, όχι από πλευράς απόδοσης. Αυτό το τριήμερο όλα κυλούν ομαλά και ο ρυθμός είναι δυνατός. Απολαμβάνω αυτή την πίστα ξανά και ξανά».

Και τώρα κατατακτήριες

Η μάχη για την pole position στη Λουσέιλ είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 ώρα Ελλάδος.