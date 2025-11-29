Ένα μεγάλο βήμα για να επιστρέψει στο παιχνίδι του τίτλου έκανε ο Αυστραλός της McLaren Racing στις κατατακτήριες της Λουσέιλ.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο Όσκαρ Πιάστρι σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο σε κατατακτήριες δοκιμές του GP Κατάρ και έγραψε νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας. Ο Αυστραλός με έναν τρομερό χρόνο στο τέλος του Q3 πήρε την pole position και αύριο θα παλέψει να μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου.

Ο teammate του και πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Λάντο Νόρις εκκινεί 2ος, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν θα παραταχθεί 3ος στην εκκίνηση του αγώνα.

OSCAR PIASTRI TAKES POLE IN QATAR!!! 🤩



What a final lap from the Aussie 💪#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KatpdbT0td — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Pole δίχως αλλαγές

Στην πρώτη ερώτηση που δέχθηκε μετά το πέρας του Q3, o Πιάστρι αποκάλυψε πως δεν πείραξε το μονοθέσιό του μετά τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ.

«Όχι, δεν άλλαξα σχεδόν τίποτα. Έκανα πάρα πολύ μικρές αλλαγές. Όλο το τριήμερο νιώθω φοβερά μέσα στο μονοθέσιο. Αν κάτι λειτουργεί σωστά δεν χρειάζεται να το πειράξουμε. Η ομάδα έκανε φοβερή δουλειά. Είχα ορισμένα ερωτηματικά για το ποια ελαστικά πρέπει να χρησιμοποιήσω στις κατατακτήριες. Έκανα στο Q2 ένα χρόνο με χρησιμοποιημένο σετ ελαστικών και δεν περίμενα να ήμουν τόσο γρήγορος. Στο Q3 με το φρέσκο ελαστικό έκανα πολύ καλό χρόνο. Είμαι πολύ χαρούμενος», είπε.

Όσο για τον αυριανό αγώνα και τις δυσκολίες που περιμένει, ο Αυστραλός ανέφερε: «Θα είναι δύσκολα αύριο. Με τα δύο pit-stop θα πιέζουμε πολύ σκληρά. Δεν θα έχει όση ζέστη είχε πριν δύο χρόνια. Θα είναι πολύ δύσκολος αγώνας. Μας ασκούνται τρομερές δυνάμεις G στην πίστα, πολλές φορές σε κάθε γύρο. Είναι αρκετά διασκεδαστικό».

Όλη η δράση του GP Κατάρ στο Gazzetta

Η εκκίνηση του GP Κατάρ είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή. Συντονιστείτε από τις 17:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.