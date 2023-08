Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στη δεύτερη και πολύ σημαντική περίοδο δοκιμών του MotoGP στην πίστα του Σίλβερστον.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Μ. Βρετανίας του MotoGP, με τους αναβάτες να ολοκληρώνουν μια πολύ απαιτητική περίοδο δοκιμών. Η βροχή έμεινε μακριά από την πίστα του Σίλβερστον, με τη διαδικασία να καθορίζει τους αναβάτες που θα πάρουν μέρος στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Ταχύτερος μετά τα 60 λεπτά των δοκιμών ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό. Ο Ισπανός αναβάτης της Aprilia ήταν σε εξαιρετική φόρμα και στο τέλος της διαδικασίας σημείωσε το εντυπωσιακό 1:58,183. Ο χρόνος του ήταν μακράν καλύτερος του ανταγωνισμού, με τον 2ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati να είναι 0,671 δευτ. πιο αργός από τον Εσπαργκαρό. Στην 3η θέση ήταν ο Μπραντ Μπίντερ της KTM, o οποίος ήταν μισό δέκατο πίσω από τον Μαρτίν.

Θετική ήταν η 4η θέση του Μάβερικ Βινιάλες με τη δεύτερη Aprilia RS GP20, ενώ πίσω του ήταν ο Ζοάν Ζαρκό. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια πήρε την 6η θέση, ενώ ο Μάρκο Μπεζέκι από την κορυφή στο FP1, πλασαρίστηκε 7ος στο FP2 και μάλιστα με άσχημη πτώση στα τελευταία λεπτά.

Disaster for Bezzecchi! 😮



He's crashed on his out lap! He's at the top but he won't be able to defend his Q2 position! ⚔️



Thankfully he was up and walking away 👍#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/lAc8AQPmvW