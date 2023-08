Ο Μάρκο Μπεζέκι ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα του Σίλβερστον.

Το MotoGP επέστρεψε έπειτα από το... μαραθώνιο καλοκαιρινό του διάλειμμα με το FP1 του Grand Prix Μ. Βρετανίας να είναι γεγονός. Οι αναβάτες πραγματοποίησαν τα πρώτα τους περάσματα στη θρυλική πίστα του Σίλβερστον και άντλησαν πολύτιμα δεδομένα για τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου.

Ταχύτερος μετά τα πρώτα 45 λεπτά ήταν ο Μάρκο Μπεζέκι της Mooney VR46. O Ιταλός στην τελευταία του προσπάθεια σημείωσε χρόνο 2:00,295 και ξεπέρασε τον teammate του, Λούκα Μαρίνι, για 0,036 δευτ. Τρίτος ήταν ο Χόρχε Μαρτίν με μία ακόμη μοτοσικλέτα της Ducati, o oποίος είχε διαφορά από την κορυφή μόλις 0,075 δευτ.

Ο Ζοάν Ζαρκό ήταν 4ος με τη δεύτερη Pramac Ducati, ενώ την κυριαρχία των ιταλικών μοτοσικλετών «έσπασε» ο Τζακ Μίλερ στην 5η θέση. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό πήρε την 6η θέση μπροστά από τη Yamaha του Φράνκο Μορμπιντέλι. Αξιόλογη ήταν η επίδοση του Αογκούστο Φερνάντεθ, ο οποίος κατετάγη 8ος, μπροστά από τους Μάβερικ Βινιάλες και Φάμπιο Κουαρταραρό.

Από το Grand Prix Μ. Βρετανίας ισχύουν οι νέοι κανονισμοί στο MotoGP για το πώς ορίζονται οι αναβάτες που συμμετέχουν απευθείας στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Η δράση συνεχίζεται στις 17:00 ώρα Ελλάδος για μία ακόμη ώρα δοκιμών στο Σίλβερστον.

Αποτελέσματα FP1 GP Μ. Βρετανίας

Φωτογραφίες: Mooney VR6