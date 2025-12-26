Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο πιο επιτυχημένος σχεδιαστής της F1 (vid)

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τις πιο σημαντικές

Η… γιορτινή διάθεση συνεχίζεται με μεγάλες χειμωνιάτικες «βουτιές» στα βιβλία της ιστορίας. Σήμερα θα μάθουμε πως ο Έντριαν Νιούι είναι νοήμων ον και όχι κάποια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργεί το ένα κυρίαρχο μονοθέσιο μετά το άλλο στη Formula 1, πότε ο αείμνηστος Κόλιν Τσάπμαν κέρδισε σε αγώνα τον θρύλο Τζιμ Κλαρκ και πότε ξεκίνησε το πρώτο Ράλλυ Ντακάρ στην ιστορία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 26/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1958, γεννήθηκε ίσως ο πιο επιτυχημένος αεροδυναμιστής και σχεδιαστής μονοθεσίων της Formula 1, Έντριαν Νιούι. Ο Βρετανός ξεκίνησε να σχεδιάζει μονοθέσια για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ το 1988. Με τις ομάδες των Williams, McLaren και Red Bull Racing έχει κατακτήσει συνολικά 25 παγκόσμια πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών. Η March ήταν η μοναδική ομάδα με την οποία δεν πήρε νίκες ή τίτλους στην F1, αλλά είχε ήδη καταγράψει πολλούς θριάμβους σε άλλες μορφές αγώνων όπως τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης. Εκτός από ευφυέστατος σχεδιαστής, ο Νιούι υπήρξε και ερασιτέχνης οδηγός αγώνων. Μάλιστα, το 2007 έλαβε μέρος στις 24 Ώρες Λε Μαν με μια Ferrari F430 GT2, την οποία μοιράστηκε με τους Τζο Μακάρι και Μπεν Οκότ. Το τρίο ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 22η θέση της γενικής κατάταξης και 4η στην κατηγορία του.

Σαν σήμερα, επίσης το 1958, πραγματοποιήθηκε η παραδοσιακή εκείνη την εποχή, φιλική συνάντηση στην πίστα του Μπραντς Χατς, όπου αγωνίστηκαν μεταξύ τους πολλοί ντόπιοι οδηγοί του motorsport με μικρά σπορ αυτοκίνητα. Στον φιλικό αυτόν αγώνα ξεχώρισαν οι αγαστοί συνεργάτες Τζιμ Κλαρκ και Κόλιν Τσάπμαν, οδηγώντας ο καθένας την δική του Lotus Elite. Η μάχη μεταξύ του ανερχόμενου ταλαντούχου νεαρού και του ευφυή σχεδιαστή που είχε επιστρέψει στην οδήγηση, ξεσήκωσε ιδιαίτερα τα πλήθη, με τη νίκη να καταλήγει τελικά στον Τσάπμαν.

Σαν σήμερα το 1978, δόθηκε η εκκίνηση στο πρώτο Ράλλυ Παρισιού-Ντακάρ. Συνολικά 182 οχήματα (80 αυτοκίνητα, 90 μοτοσικλέτες και 12 φορτηγά) είχαν δώσει το παρών στην πλατεία του Τροκαντέρο στο Παρίσι, ξεκινώντας από εκεί ένα ταξίδι περίπου 10.000 χιλιομέτρων με προορισμό την άγνωστη πόλη Ντακάρ στη Σενεγάλη. Στον τερματισμό στις 14 Ιανουαρίου του 1979, έφτασαν μόλις 74 συμμετέχοντες που «επιβίωσαν» σε αυτό το ταξίδι προς την αφρικανική πρωτεύουσα, με τη νίκη του «μεγαλύτερου Ράλλυ στον κόσμο» να καταλήγει στη Yamaha 500XT του Γάλλου Σιρίλ Νεβέ. Πρώτο αυτοκίνητο, ήταν το Range Rover των Αλέν Τζενεστιέ, Ζοζέφ Τερμπιό και Ζαν Λεμορντάν.

Φωτογραφίες: Getty Images/Redbullcontentpool.com