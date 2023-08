Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται τη Μ. Βρετανία και την πίστα του Σίλβερστον μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Έπειτα από την καλοκαιρινή ανάπαυλα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP συνεχίζεται το τριήμερο 4-6 Αυγούστου με το Grand Prix Μ. Βρετανίας. Ο ένατος αγώνας της σεζόν αναμένεται με αγωνία, με ομάδες και αναβάτες να ετοιμάζονται για τον έβδομο αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Πρόκειται για τον πρώτο μετά την καλοκαιρινή διακοπή διάρκειας πέντε εβδομάδων.

Η πίστα του Σίλβερστον βρίσκεται στο πρόγραμμα της κορυφαίας κατηγορίας παγκοσμίου πρωταθλήματος δύο τροχών από το 2010. Η διαδρομή έχει μήκος 5,9 χιλιόμετρα και αποτελείται από 18 στροφές, 10 δεξιές και 8 αριστερές. Πρόκειται για μία πίστα που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα, με τους αναβάτες να κινούνται με πολύ υψηλές ταχύτητες στο μεγαλύτερο μέρος του γύρου. Τις περισσότερες νίκες στο GP Μ. Βρετανίας έχει ο Βαλεντίνο Ρόσι με 8. Νικητής το 2022 ήταν ο Πέκο Μπανάια, ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Άλεξ Ρινς με 1:59,346, o οποίος αλλάζει στρατόπεδο το 2024. Το Σάββατο ο Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 10 γύρους, ενώ την Κυριακή στο Grand Prix οι αναβάτες θα διανύσουν 20 γύρους.

Summer break is OVER. We’re READY TO RACE, are you? 👀💪 #KTM #ReadyToRace #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/EFN6AsFEfs

Όσον αφορά τη μάχη του πρωταθλήματος, ο Πέκο Μπανάια είναι στην πρωτοπορία με 194 βαθμούς. Η διαφορά του από τον δεύτερο Χόρχε Μαρτίν, είναι 35 βαθμοί, ενώ από τον τρίτο Μάρκο Μπεζέκι η διαφορά είναι 36 βαθμοί. Ο Ιταλός πρωταθλητής της Ducati είναι σε εξαιρετική φόρμα και θέλει να αυξήσει το προβάδισμά του αυτό το τριήμερο. Από τον αγώνα στο Σίλβερστον, η δομή του αγωνιστικού τριημέρου θα διαφέρει σε σύγκριση με τα προηγούμενα GP.

Το Grand Prix Μ. Βρετανίας στην πίστα του Σίλβερστον, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του ένατου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

The one that opened the floodgates! 👊



In 2000, @ValeYellow46 took his maiden premier class victory at a wet Donington Park! 🥇



He'd go on to stand on the top step 88 more times 🤯#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/JIzJ2YVDJO