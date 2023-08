Η ιαπωνική εταιρεία ποντάρει στον ταλαντούχο αναβάτη του MotoGP.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου με τον Φράνκο Μορμπιντέλι στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, η Monster Energy Yamaha ανακοίνωσε το διάδοχό του! Αυτός θα είναι ο Άλεξ Ρινς που στο παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP του 2024 θα αποτελέσει τον νέο teammate του Φάμπιο Κουαρταραρό.

«Περιμένουμε πως θα μας βοηθήσει πολύ. Έχει πηγαίο ταλέντο, πλούσια εμπειρία και έχει κερδίσει πολύ καλούς αγώνες. Επίσης έχει οδηγήσει με δύο ακόμα κατασκευαστές και με μοτοσικλέτες με χαρακτηριστικά παρόμοια με τις YZR-M1, πράγμα που θα τον βοηθήσει να προσαρμοστεί γρήγορα», είπε ο Επικεφαλής της Yamaha Motor Racing, Λιν Τζάρβις.





Ο Ισπανός αναβάτης έχει 6 νίκες στο MotoGP και 18 βάθρα σε 104 εκκινήσεις. Το καλύτερο πλασάρισμά του στη βαθμολογία ήταν η τρίτη θέση του 2020.

Πρέπει να σημειωθεί πως μετά το ατύχημά του στο Sprint του MotoGP Ιταλίας, υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις και είναι σε διαδικασία ανάρρωσης. Φέτος αγωνίζεται με τα χρώματα της LCR Honda.

