Η νέα μονάδα ισχύος του 2026 περνά στο τελικό στάδιο εξέλιξης ενόψει του πρώτου τεστ στη Βαρκελώνη.

Η Red Bull Racing και η Ford δηλώνουν ότι το φιλόδοξο πρόγραμμα εξέλιξης της νέας μονάδας ισχύος για τη Formula 1 του 2026 κινείται εντός στόχων, λίγες εβδομάδες πριν από την πρώτη του εμφάνιση στην πίστα.

Μετά το τέλος της συνεργασίας με τη Honda, η Red Bull θα αγωνιστεί από το 2026 με κινητήρα που εξελίσσεται εσωτερικά από τη Red Bull Powertrains –το τεχνικό τμήμα που έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την εξέλιξη της μονάδας ισχύος στο Μίλτον Κινς– σε στρατηγική συνεργασία με τη Ford.

Ο επικεφαλής της Ford Performance, Μαρκ Ράσμπρουκ, εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι το πραγματικό τεστ δεν γίνεται στα εργαστήρια.

«Στα χαρτιά και στις προσομοιώσεις είμαστε εκεί που πρέπει. Όμως όλα κρίνονται όταν το σύνολο βγει στην πίστα. Εκεί βλέπεις πράγματα που δεν μπορούν να αποτυπωθούν πλήρως στο εργαστήριο», ανέφερε, ενόψει των χειμερινών δοκιμών στη Βαρκελώνη, που θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

O Μαρκ Ράσμπρουκ

Από την ισχύ στην «οδηγησιμότητα»

Όπως εξηγεί ο Ράσμπρουκ, το πρόγραμμα εξέλιξης ακολούθησε συγκεκριμένα στάδια: αρχικά αύξηση ισχύος, στη συνέχεια έμφαση στην αξιοπιστία και πλέον λεπτομερής δουλειά στην οδηγησιμότητα (drivability), δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται η ισχύς και στο πόσο «φιλική» είναι η μονάδα για τον οδηγό.

«Δεν μιλάμε μόνο για απόλυτα νούμερα. Η απόδοση, η αξιοπιστία, το λογισμικό και η χαρτογράφηση πρέπει να λειτουργούν ως σύνολο. Αυτήν τη στιγμή η δουλειά μας επικεντρώνεται στις λεπτομέρειες», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τον θερμικό κινητήρα (ICE), ο Ράσμπρουκ παραδέχεται ότι οι παραδοσιακοί κατασκευαστές έχουν πλεονέκτημα εμπειρίας, θεωρεί όμως απίθανο να υπάρξει σημαντική υστέρηση. «Οι κανονισμοί είναι ίδιοι για όλους. Το θεωρητικό όριο είναι κοινό. Το ζητούμενο είναι πόσο αποδοτικά φτάνεις εκεί», τόνισε.

Σημαντικό ρόλο στο νέο κανονιστικό πλαίσιο παίζει και η FIA, μέσω του μηχανισμού ADUO, που επιτρέπει επιπλέον αναβαθμίσεις σε κατασκευαστές που υστερούν σε απόδοση, ώστε να αποφευχθούν μεγάλες αγωνιστικές ανισορροπίες.

Ο Ράσμπρουκ συμφωνεί ότι το μέτρο είναι θετικό για το άθλημα, απορρίπτοντας τη σύγκριση με το Balance of Performance. «Δεν μιλάμε για εξισορρόπηση. Πρόκειται για τεχνική δικλείδα ασφαλείας, ώστε όλοι να μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί», εξηγεί.

Το αν η Red Bull Powertrains και η Ford μπορούν να μετατρέψουν τη θεωρητική πρόοδο σε πραγματική απόδοση θα φανεί μόνο όταν ξεκινήσουν τα πρώτα χιλιόμετρα. Όπως παραδέχθηκε και ο Τότο Βολφ, η πρόκληση είναι τεράστια. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά η Red Bull πιστεύει πως έχει χτίσει τις βάσεις για να την αντιμετωπίσει.

