Σαν Σήμερα: Το τραγικό ατύχημα του Μίκαελ Σουμάχερ (vid)

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της formula 1και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σήμερα θα μάθουμε πώς το πρωτάθλημα της Formula 1 του 1962 κρίθηκε λίγο πριν αλλάξει το έτος και μάλιστα σε ένα Grand Prix που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο σπορ. Επιπλέον, συμπληρώνονται 12 χρόνια από εκείνη τη «μαύρη» μέρα που ο Μίκαελ Σουμάχερ είχε το εφιαλτικό ατύχημα ενώ έκανε σκι, ενώ ένας πασίγνωστος οδηγός έχει γενέθλια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 29/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1962, ο Γκρέιαμ Χιλ κέρδισε το πρώτο επίσημο Grand Prix που πραγματοποιήθηκε στη Νότια Αφρική για την F1, στην πίστα «Prince George». Ο Βρετανός πήρε τη νίκη με μια BRM P57, ξεπερνώντας τον Μπρους ΜακΛάρεν και τον τοπικό ήρωα Τόνι Μαγκς. Με αυτή τη νίκη και σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη του Τζιμ Κλαρκ, ο θρυλικός Χιλ εξασφάλισε τον πρώτο του τίτλο στην F1. Μεταξύ των παρευρισκόμενων θεατών συγκαταλεγόταν και ο αείμνηστος Στέρλινγκ Μος, ο οποίος είχε επιστρέψει στα paddock για πρώτη φορά μετά το μεγάλο ατύχημα που του τερμάτισε πρόωρα την καριέρα του, νωρίτερα εκείνη τη χρονιά.

Σαν σήμερα το 1969, γεννήθηκε ο Άλαν ΜακΝίς. Ο Σκοτσέζος, παρά την επιτυχία του στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων και πολλά τεστ με την McLaren επικεντρώθηκε στους αγώνες αντοχής από το 1997. Αγωνίστηκε στις 24 Ώρες Λε Μαν για την Porsche και την Toyota, κερδίζοντας με την πρώτη το 1998. Η συνεργασία του με την Toyota οδήγησε σε συμφωνία για συμμετοχή του στη Formula 1 το 2002. Ωστόσο, η παρθενική σεζόν των Ιαπώνων στο σπορ αποδείχθηκε μετριότατη και, το 2003, ο Σκωτσέζος επέστρεψε στους αγώνες αντοχής, έχοντας παράλληλα ρόλο δοκιμαστή στη Renault F1. Αυτήν τη φορά εντάχθηκε στο δυναμικό της πανίσχυρης Audi, στο οποίο παρέμεινε έως το τέλος της καριέρας του το 2013. Κέρδισε στο Μαν άλλες δύο φορές και κατέκτησε τέσσερις φορές τις 12 Ώρες Σίμπρινγκ. Πέραν των νικών του σε μεμονωμένους ιστορικούς αγώνες αντοχής, ο ΜακΝίς κατέκτησε τίτλους τόσο στην Αμερική (ALMS), όσο και στο WEC.

Σαν σήμερα το 2013, ο Μίκαελ Σουμάχερ είχε ένα σοβαρότατο ατύχημα στο χειμερινό θέρετρο Μεριμπέλ των Γαλλικών Άλπεων, καθώς έπεσε ενώ έκανε σκι με τον γιο του, Μικ, και χτύπησε το κεφάλι του σε έναν βράχο. Δυστυχώς υπέστη σοβαρά εγκεφαλικά τραύματα και παρέμεινε στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση για πολλούς μήνες. Τον Σεπτέμβριο του 2014 μεταφέρθηκε στο σπίτι του στην Ελβετία, όπου συνεχίζεται μέχρι σήμερα η προσπάθεια αποθεραπείας του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Έκτοτε, ελάχιστοι πέρα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του έχουν δει από κοντά τον Μίκαελ Σουμάχερ. Οι πληροφορίες σχετικά με την τωρινή του κατάσταση είναι μηδαμινές και ντοκιμαντέρ όπως αυτό του Netflix κυκλοφόρησε με την άδεια της οικογένειάς του.

Φωτογραφίες: smutkoalex/X