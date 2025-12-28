Μία εμβληματική Ferrari ετοιμάζεται να γράψει ξανά ιστορία (vid)

Η μοναδική λευκή Ferrari 250 GTO με αγωνιστικό παρελθόν και σπάνια εξαρτήματα αναμένεται να ξεπεράσει τα 46 εκατ. ευρώ στη δημοπρασία της Mecum.

Λίγα αυτοκίνητα έχουν αποκτήσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις στην ιστορία της αυτοκίνησης και η Ferrari 250 GTO βρίσκεται αναμφίβολα στην κορυφή αυτής της λίστας. Με μόλις 36 κατασκευασμένα αντίτυπα, κάθε εμφάνισή της στην αγορά αποτελεί γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας για συλλέκτες και ιστορικούς του αυτοκινήτου.

Τον επόμενο μήνα, η Mecum Auctions θα φέρει στο σφυρί ένα από τα πιο ξεχωριστά δείγματα του μοντέλου: την 250 GTO με αριθμό πλαισίου 3729GT. Πρόκειται για το μοναδικό αυτοκίνητο του είδους που βάφτηκε εργοστασιακά σε λευκό χρώμα, αλλά και για ένα από τα ελάχιστα που κατασκευάστηκαν με δεξιοτίμονη διάταξη.

Με διαπιστευτήρια

Η αξία της συγκεκριμένης GTO δεν περιορίζεται στη σπανιότητά της. Το αυτοκίνητο διαθέτει πλούσιο και πλήρως τεκμηριωμένο αγωνιστικό παρελθόν, με συμμετοχές σε κορυφαίους αγώνες της Βρετανίας στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και οδηγούς όπως οι Γκράχαμ Χιλ και Τζακ Σίαρς. Στις σημαντικότερες διακρίσεις του περιλαμβάνονται δεύτερες θέσεις στο RAC Tourist Trophy στο Goodwood και νίκη στο Guards Trophy στο Brands Hatch.

Σημαντικό ρόλο στην εκτιμώμενη αξία παίζει και το γεγονός ότι το αυτοκίνητο συνοδεύεται από σπάνια εργοστασιακά ανταλλακτικά της εποχής, μεταξύ των οποίων ένας πλήρης Colombo V12 κινητήρας και επιπλέον τροχοί και φρένα. Σήμερα φέρει κινητήρα 3,0 λίτρων πιστοποιημένο από το Ferrari Classiche, διατηρώντας το αυθεντικό μηχανικό του υπόβαθρο.

Sky is the limit

Η Mecum δεν έχει ανακοινώσει επίσημη τιμή εκκίνησης, ωστόσο η αγορά εκτιμά ότι η τελική τιμή μπορεί να ξεπεράσει τα 46 εκατομμύρια ευρώ, προσεγγίζοντας ιστορικά ρεκόρ. Για σύγκριση, μία άλλη Ferrari 250 GTO είχε αλλάξει χέρια το 2018 σε ιδιωτική συναλλαγή έναντι περίπου 65 εκατ. ευρώ, ποσό που παραμένει σημείο αναφοράς για τον κόσμο των συλλεκτικών αυτοκινήτων.

Περισσότερο από ένα αυτοκίνητο, η Ferrari 250 GTO παραμένει ένα κομμάτι ζωντανής ιστορίας. Και κάθε φορά που μία από αυτές εμφανίζεται σε δημοπρασία, θυμίζει γιατί ορισμένα οχήματα ξεπερνούν κατά πολύ την έννοια της μετακίνησης και μετατρέπονται σε ένα κομμάτι πολιτισμού

