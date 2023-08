Ο Ιταλός αναβάτης θα αποχωρήσει από την ιαπωνική ομάδα στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Μετά από πέντε σεζόν ως αναβάτης της Yamaha, o Φράνκο Μορμπιντέλι θα αλλάξει στρατόπεδο μετά του τέλος του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2023 για το MotoGP.

Η συνεργασία των δύο πλευρών ξεκίνησε το 2019 και έκτοτε ο Ιταλός αναβάτης ανέβηκε έξι φορές στο βάθρο. Πήρε τρεις νίκες, είχε μία δεύτερη θέση και μία τρίτη.

Παράλληλα, πανηγύρισε δύο pole positions και έκλεισε τη σεζόν του 2020 στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Συνολικά έτρεξε σε 74 GP με τη Yamaha.





Στη σχετική ανακοίνωση, η ιαπωνική ομάδα έκανε λόγο για τη συνεισφορά του, τα άκαμπτα κίνητρά του και τη θετική του νοοτροπία ενώ του ευχήθηκε τα καλύτερα για την επόμενη «περιπέτεια» του, τονίζοντας το κυνήγι θετικών αποτελεσμάτων για τους 12 αγώνες που θα τρέξει ακόμα με τα χρώματά της.

Ο 28χρονος μετράει συνολικά 90 εκκινήσεις στην κορυφαία κατηγορία των δύο τροχών, με 3 νίκες, 6 βάθρα και 469 κερδισμένους βαθμούς.

Yamaha Motor Co., Ltd. announces that Monster Energy Yamaha MotoGP and @FrankyMorbido12 will go their separate ways after the 2023 MotoGP season.



