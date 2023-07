Ο οδηγός της Red Bull Racing ήταν χαρούμενος με το αποτέλεσμα, ωστόσο παραδέχθηκε πως δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Σέρχιο Πέρεζ τερμάτισε στη δεύτερη θέση το Grand Prix Βελγίου, την ίδια από την οποία ξεκίνησε τους 44 γύρους. Ο Μεξικανός βρέθηκε στα πρώτα στάδια του αγώνα στην κορυφή της κατάταξης, όμως δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον ταχύτατο Μαξ Φερστάπεν που πήρε την 8η συνεχόμενη νίκη του. Δίχως να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, ο 34χρονος πήρε τη 2η θέση και χάρισε στη Red Bull Racing το πρώτο της 1-2 από το GP Μαϊάμι.

Μετά το τέλος του Grand Prix, ο Πέρεζ μίλησε για τα όσα προηγήθηκαν στους 44 απαιτητικούς γύρους: «Ήταν ένας πολύ καλός αγώνας για την ομάδα. Είχαμε πολύ καλή εκκίνηση και προσπέρασα τον Σαρλ. Ήταν ένας εκ των στόχων μου στον αγώνα. Έκανα τον αγώνα μου, ο Μαξ με πέρασε πολύ γρήγορα στο δεύτερο stint, δεν μπορούσα να κάνω κάτι γι’ αυτό. Έπειτα, διασφάλισα πως θα τερματίσω τον αγώνα με ασφάλεια και δίχως ζημιά στο μονοθέσιο».

Όσο για την αγωνιστική του ανάκαμψη στους τελευταίους αγώνες, ο Πέρεζ ανέφερε: «Ξεκάθαρα έχω βελτιωθεί. Δεν πρόκειται να αφήσω το βάθρο μέχρι το τέλος της χρονιάς, είχα ένα κακό σερί. Σήμερα κατάφερα να πάρω καλούς βαθμούς για την ομάδα. Χρειάζομαι το καλοκαιρινό διάλειμμα, οι τελευταίοι αγώνες ήταν πολύ έντονοι. Θα επιστρέψω πολύ δυνατός για το Ζάντβορτ».

Στη βαθμολογία των οδηγών ο Πέρεζ απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τον Φερστάπεν, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι πλέον 125 βαθμοί.

Our first 1-2 since Miami 🏆🏆 A great #BelgianGP for the Bulls 🇧🇪 pic.twitter.com/Kwu3pT1Kiv