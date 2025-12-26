Η ομάδα του gmotion κάνει την αποτίμηση της πολύ ενδιαφέρουσας -με τον τρόπο της- χρονιάς, μέσα από το «καθιερωμάνο» ειδικό βίντεο.

Η σεζόν του 2025 στη Formula 1 είχε όλα όσα περιμένει κανείς από το κορυφαίο πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού: ένταση, εναλλαγές ισορροπιών, μεγάλες στιγμές αλλά και κρίσιμες καμπές που καθόρισαν την τελική εικόνα. Με αφορμή το τέλος της χρονιάς, το gmotion παρουσιάζει ένα συνοπτικό αλλά ουσιαστικό βίντεο-ανασκόπηση, που δημιουργήθηκε για το Gazzetta, με τη χορηγία της Ford.

Στο βίντεο, ο Κώστας Παστρίμας και ο Στάθης Κοκκορόγιαννης επιστρέφουν στα κομβικά σημεία της χρονιάς: τις μάχες κορυφής, τις αποφάσεις που έγειραν την πλάστιγγα, τις ομάδες που ξεχώρισαν αλλά και εκείνες που έμειναν πίσω από τις προσδοκίες. Χωρίς υπερβολές και εύκολα συμπεράσματα, η συζήτηση εστιάζει στην ουσία της σεζόν και στο πώς αυτή διαμορφώθηκε αγώνα με τον αγώνα.

Πρόκειται για μια ανασκόπηση που δεν περιορίζεται στα αποτελέσματα, αλλά επιχειρεί να αποτυπώσει τη συνολική εικόνα του πρωταθλήματος: τις τάσεις, τα λάθη, τις στρατηγικές επιλογές και τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τους αριθμούς. Ένα περιεχόμενο που λειτουργεί τόσο ως απολογισμός της χρονιάς που πέρασε όσο και ως αφετηρία για όσα έρχονται.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο παρακάτω και αποτελεί μια καλή ευκαιρία για μια ψύχραιμη ματιά στη Formula 1 του 2025, λίγο πριν η προσοχή στραφεί στην επόμενη σεζόν.